Termín olympijských her v Tokiu se blíží, ač zatím ještě hrají v televizích prim sportovní přenosy z mistrovství Evropy ve fotbale. A zatímco na zápasy fanoušci mohou, do Tokia se se nepodívají. O to více jich bude před televizními obrazovkami a tak se BBC snaží naladit diváky na atmosféru hlavního města Země vycházejícího slunce.

Pro televize budou už jednou odložené hry hlavní událostí roku. Například na americkém trhu bude stanice NBCUniversal vysílat více než 7000 hodin vysílání na dvou televizních sítích, šesti kabelovkách a dalších digitálních platformách. Půjde o největší mediální event v hostiii stanice. Přeci jen se sledovanost bude pohybovat v miliardách diváků a na hryse pořádně připravila i britská BBC, která v traileru zve diváky ke svému programu z her. Celkem půjde o 350 hodin televizních přenosů.

Ve futuristické kampani, kterou vytvořila in-house agentura BBC Creative, se objevují témata z japonské kultury, nechybí odkazy na legendární počítačovou hru Mortal Kombat, anime tvorbu, ložnici sportovního fanatika či malé obchůdky v ulicích Tokia. Diváci se porté přenesou až do nového virtuálního studia BBC

S vytvořením traileru pomáhal japonský designér a umělec Fantasista Utamaro, hudební doprovod přidal hudební skladatel Kenji Kawai, který vytvořil soundtrack například pro anime trháky Ghost in the Shell nebo Avalon. „Olympiáda v Tokiu je dárkem, město je bohaté na kulturu, která ve spojení s akcí tohoto významu je příležitostí, jak kampaň posunout v oblasti provedení celého konceptuálního záměru,“ uvedl kreativní ředitel BBC Creative Tim Jones.