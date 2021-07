České právo nezná pojem novinář. Za více než třicet let od revoluce se nepodařilo prosadit do zákonů definici nebo alespoň nástin toho, kdo má být považován za novináře a jaká mu to má zajišťovat práva.

Tuto mantru opakuje předseda Syndikátu novinářů Adam Černý při mnoha příležitostech. Nejpozoruhodnější na tom ovšem je, že tím syndikát pojmenovává výsledek své advokační práce. Vždyť právě lobbování za zájmy svého stavu je jedním z hlavních úkolů profesních asociací. Syndikát sice není zcela mimo hru, vydává stanoviska a občas je zván k diskuzi nad připravovanou legislativou, ale pokud Adam Černý vidí chybějící definici novináře jako „velký, 30 let nesplněný úkol“, měl k jeho splnění napřít veškerou svou energii.

Můžeme udělat dva závěry. Buď nemá Syndikát dostatečnou sílu, nebo ukotvení profese novináře v českých zákonech není tak zásadním problémem, aby byl Syndikát motivován se o něj zasadit. To, že Syndikát nemá jako profesní asociace sdružující české novináře až takovou relevanci, není žádným tajemstvím. Počet jeho členů tedy nepřekvapivě klesá. Veřejně publikovat přitom může dnes kdokoliv, ať už na Twitteru, blogu, ve svém vlastním podcastu nebo televizi. A autorita, která by řekla „tohle není novinář, protože se neřídí pravidly profesionální novinařiny“, tu není.

tická komise Syndikátu má už dlouho podivuhodné složení, kdy třemi z jedenácti členů je předsedkyně Barbora Osvaldová. Nicméně profesionální novináři svou asociaci, která by „něco prosadila“, potřebují, jinak trpí. Proto je zcela pochopitelná touha části novinářské obce založit nové asociace. Podobná úvaha, stála jistě u zrodu Českého výboru IPI, Asociace regionálních novinářů nebo Asociace online vydavatelů.

Z předběžných analýz, které jsme v Rekonstrukci státu prováděli, vyplývá, že existují možnosti, jak situaci změnit. Zpřístupnění členství v Syndikátu, převzetí aktivní role v lobbingu, transparentnější a konkrétnější cíle, ustavení a aktivní fungování (odměňované) etické komise a s tím spojená propagace na veřejnosti nebo třeba zapojení do mezinárodní sítě Alliance of Independent Press Councils of Europe. Kdo se do toho pustí?