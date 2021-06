V jedenáctém ročníku Novinářské ceny 2020 Nadace OSF je přihlášeno 691 příspěvků, cena se uděluje v celkem 14 kategoriích psané, audiovizuální a online žurnalistiky. Porotci a porotkyně vybírají pro danou kategorii vždy tři nejlepší příspěvky, ze kterých vzejde vítěz. Vyhlášení vítězů proběhne 18. června od 19:00 v prostoru Azyl78. Událost lze sledovat na Facebooku Marketing & Media.

Seznam nominovaných (v abecedním pořadí):

KATEGORIE PSANÉ ŽURNALISTIKY:

Nejlepší rozhovor

Jana Ciglerová: Osahávání jsem zažila mnohokrát, víc mi ale vadí oplzlé vtipy. Mladí kluci neobtěžují, říká maskérka – Deník N

Tomáš Maca: Farářka: Budujeme kariéru a nepečujeme o vztahy. Dobu mateřství by si ženy měly užít – Aktuálně.cz

Kateřina Šafaříková: Internet je lidské právo – Respekt

Nejlepší reportáž

Miloš Doležal: Historické reportáže z dvacátého století (série) – Magazín Reportér

Michael Švec: Oživili skomírající nemocnici, pak přišel vyhazov. Nečekaný krok rozbouřil kraj pod Šumavou a ovlivnil volby – Deník N

Petr Třešňák: Jak přežít pocit viny – Respekt

Nejlepší komentář

Peter Bednár: Cyklus článků o urbanismu a společnosti – Finmag

Jiří Pehe: Série komentářů pro Deník N – Deník N

Jana Ustohalová: Série komentářů o svobodě, rovnosti a důstojnosti – Deník N

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Jakub Patočka, Zuzana Vlasatá: Odhaleno: V den otravy Bečvy se v Deze stala havárie. Proč zůstala utajena? – Deník Referendum

Vojtěch Srnka: Stamilionová restituce, která skončila v daňovém ráji (série) – iRozhlas.cz

Lukáš Valášek, Adéla Jelínková: Podezřelé obchody v Lánech (série) – Aktuálně.cz / Hospodářské noviny

KATEGORIE AUDIOVIZUÁLNÍ ŽURNALISTIKY:

Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuze

Marie Bastlová: Dvacet minut Radiožurnálu s předsedou poslanců KSČM Pavlem Kováčikem – Český rozhlas Radiožurnál

Alžběta Havlová: Na dřeň s Jiřím Kylarem a Martinou Vintrovou: Týrané ženě říkají, že je to její kříž. Je to “katolická past”– Rádio Proglas

Filip Titlbach: Maroš Kramár to nepochopil. A s ním spousta dalších mužů – Deník N

Nejlepší reportáž

Martin Klesnil, Patrik Fiala: S kamerou v romských osadách: Tak otřesně vypadá odvrácená tvář Slovenska – Seznam Zprávy

Tereza Reková: Moje kamarádka Zuzka – Český rozhlas Radio Wave

Lea Surovcová: Nejsme down – Česká televize

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Ondřej Golis: Drahé sliby – Reportéři ČT

Petra Kultová: Knihovny se otevírají, jak ale zahojit bolavou patu těžko přístupných digitálních fondů? – Český rozhlas Vltava

Janek Rubeš, Honza Mikulka, Jiří Burýšek: Je součástí sítě, která ždímá peníze z turistů. Konfrontovali jsme ho – Seznam Zprávy

ZVLÁŠTNÍ CENY:

Cena za inovativní online žurnalistiku

Jan Hejl, Simona Fendrychová, Helena Truchlá, Jiří Kropáček, Blahoslav Baťa, Jakub Zuzánek: Planeta v nouzi – Aktuálně.cz

Kateřina Mahdalová: Čerstvá data, jak se šíří virus. Unikátní mapa všech obcí v Česku – Seznam Zprávy

Lukáš Nechvátal: Pilsen Steel: pod nadvládou Ruska – investigace.cz

Cena za Solutions Journalistm – žurnalistiku zaměřenou na řešení

Peter Bednár: Stavební normy. Silnice do horoucího pekla asfaltované dobrými úmysly – Finmag

Zuzana Hronová: Chytré Česko – Aktuálně.cz

Barbora Postránecká: Myslíš, že se někdy vrátím domů? – Magazín Reportér

Cena za regionální žurnalistiku

Stanislava Ondová: Den na periferii (série) – Romano voďi

Michal Poláček, Jakub Mikel: Ústní půjčka byla riziko, ale ne naše, říká olomoucký hejtman Okleštěk – iDnes.cz

Michal Šverdík: Přešlapy stavebního úřadu v Prostějově (série) – iDnes.cz

Nominované zná i Česko-slovenská cena veřejnosti, ve které o vítězi rozhoduje počet nasbíraných online hlasů. Hlasování skončilo včera v noci.

Jména laureátů na Cenu Karla Havlíčka Borovského a Novinářskou křepelku budou oznámena během slavnostního předávání Novinářských cen Nadace OSF. Jeho součástí se ceny staly již v minulém roce.

Vítězem kategorie Nejlepší česko-slovenský vtip, komiks a karikatura, kterou společně vyhlašuje Nadace OSF a Nadácia otvorenej spoločnosti na Slovensku, se stal dlouholetý ilustrátor Respektu Pavel Reisenauer. Výsledky kategorie byly vyhlášeny na slovenském předávání Novinářských cen 6. května.

Generálním partnerem Novinářské ceny je Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Novinářskou cenu pořádá Nadace OSF od roku 2010 a oceňuje v ní novinářské počiny, které zajímavým způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti. Přihlášené příspěvky do Novinářské ceny hodnotí nezávislé odborné poroty složené z osobností mediálního, kulturního, neziskového i akademického sektoru. V každé kategorii získá vítěz cenu spojenou s odměnou 20 000 korun.

Nadace OSF je českou nadací s třicetiletou historií. Jejím posláním je podpořit živou občanskou společnost a jejím prostřednictvím rozvíjet stát, kde mají všichni rovné šance a zapojují se do dění ve svém okolí. Nadace otevírá citlivá a opomíjená témata a společně s dárci hledá průkopníky, kteří taková témata budou rozvíjet dál. Po dobu svého působení podpořila Nadace OSF až 10 000 projektů českých neziskových organizací i jednotlivců částkou větší než 2 miliardy korun.