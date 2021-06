FMCG gigant spustil v Británii kampaň United We Stand, sérií čtyř filmů oslavuje bohatou rozmanitost komunit a podporuje inkluzivitu.

Koncern Unilever se svou plnou vahou staví za LGBT+ komunitu a se svými značkami Lynx, Simple, Vaseline a Close up spustil v Británii kampaň United We Stand podporovanou hashtagem #itsyourstory. Její součástí jsou čtyři spoty v dokumentárním stylu vytvořené ve spolupráci s agenturou RanaVerse a společností Prettybird. Režie se ujala ceněná režisérka Jess Kohl. Filmy poskytují vhled do života reálných párů a jednotlivců z různých oblastí Spojeného království.

Každá značka se „ujala“ jednoho příběhu. Close up podporuje klip Aamira a Amira, prvního jihoasijského gay páru oddaného v Bradfordu, Lynx video, v němž vystupují trans kamarádi AJ a Kai z Liverpoolu. Brand Vaseline zastřešil spot s Martinou z yorkshirského venkova, která prošla tranzicí v pozdějším věku, Simple zase film s lesbou Millie, která svým přístupem k životu inspiruje komunitu londýnské čtvrti Pimlico.

„United We Stand je globálním úhlem pohledu na LGBT+ komunitu a jak ji jako skuteční spojenci mohou podporovat společnosti, jako jsme my, abychom dosáhly smysluplných změn. Komunita v Británii je neskutečně bohatá a tento projekt je vyslovením naší podpory nejen během měsíce hrdosti, ale po celý rok. Kampaň vznikla pro ‚queer‘ lidi, vytvořili ji ‚queer‘ lidé na podporu ‚queer‘ lidí, jak by to mělo být,“ uvedl k projektu Tyler Lee z Unileveru, jenž je v koncernu spolupředsedou Proud Network.

Unilever vedle toho už čtvrtým rokem spolu s řetězcem Superdrug pokračuje v podpoře linky pomoci Switchboard LGBTQ+. Přes své čtyři zmiňované značky Unilever jí spolu s řetězcem věnoval 50 tisíc liber.

„Jako filmařka ráda ukazuji život a učím se z života. Na spolupráci s Unileverem a Superdrug mě lákalo jejich odhodlání k tomu, aby upozorňovali na členy rozmanité komunity napříč celou Británií. Celou její bohatost čtyři filmy zachytit nedokážou, ale je to začátek,“ dodala ke kampani režisérka Jess Kohl.