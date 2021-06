Do rozvoje samoobslužných boxů investuje celá řada hráčů z tuzemské e-commerce scény. Brzy jich po celém Česku budou tisíce.

Během pandemie a opatřením omezujících lidský kontakt se v Česku začaly množit výdejní boxy. Jejich počty strmě navyšují všichni významní tuzemští hráči, například Zásilkovna, Alza nebo Balíkobot, více než stovků boxů původně od Mallu provozuje logistický startup WeDo. Jako další se k nim přidává první sdílená síť s doručovacími boxy v České republice OX.points, za níž stojí společnost ContegPayment4U (CP4U). Jeden z prvních boxů stojí v Praze na Národní třídě u OC Máj, kudy denně projde více jak 80 tisíc lidí a v plánu jich má firma stavět desítky pointů měsíčně. Do konce roku 2022 plánuje přes tisíc boxů po celé republice.

„Lokality vybíráme tak, aby je zákazníci měli co nejdostupnější a mohli si zásilku vyzvednout ať už jsou v práci, doma nebo třeba na cestě městskou hromadnou dopravou. V tuto chvíli probíhá další vlna hledání vhodných lokalit a z již připravených lokalit se mohou zákazníci těšit například na FN Motol a místa v dalších městech jako je Brno, Plzeň, Teplice a další,“ vyjmenovává Jakub Schwarz, obchodní ředitel CP4U.

CP4U chce nechat zákazníky zboží přes boxy i vracet a dále také vyvinula koncept Smart Cities díky, kterému je point schopen napojit se na systémy měst a občané, tak mohou přes tyto místa například platit městské poplatky. „Přemýšleli jsme tak, aby se naše řešení stalo revolucí na trhu a myslím si, že se nám to povedlo. Vybrané boxy jsou totiž vybaveny chladícím systémem pro uchování potravin, automatickou dezinfekcí UVC světlem. V rámci Zero Waste politiky najdete na našich pointech zelenou střechu, která spotřebovává kondenzovanou vodu z chlazení,“ popisuje Vladislav Král, COO CP4U. Společnost uzavřela spolupráci se společností Rohlík.cz, která integruje chladící boxy do své logistické sítě a v tuto chvíli je v Praze již pět funkčních Rohlík pointů a v plánu jsou další.

Pro dopravce je připraven systém na rezervaci kapacit. Počítá se s aplikací pro koncové zákazníky, která bude sloužit pro pohodlné odbavení a k dispozici bude také zákaznické centrum. Dotykový displej s modulem pro obsluhu si poradí i s hotovostí a platba kartou je samozřejmostí.