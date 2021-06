Světová reklamní soutěž pro letošek přidala tři hlavní kategorie, porota nově udělí ceny za Transformaci značky a Kreativní efektivitu nebo OMG Award.

Termín pro zlevněné přihlášky do celosvětové reklamní soutěže je už 30. června. Zadavatelé a agentury mohou využít slevy 40 procent, kdy poplatek za základní přihláška činí 295 dolarů. Finální termín je potom 20. července.

Do soutěže je možné zasílat projekty, které byly publikovány v období od 1. ledna 2020 do 31. července 2021. Soutěží se v 27 základních kategoriích (jako Film, Digitál, Design, Print a OOH, Social, Audio a další), z čehož jsou pro letošek tři nové. První z nich je Transformace značky, kam je možné přihlašovat projekty modernizace, jako například přerod kamenného obchodu do e-commerce. Další novou kategorií je Kreativní efektivita, v níž je posuzováno kreativně co nejefektivnější naplnění cílů daných klientem. Další hlavní novinkou je #OMG Award, která ocení práce bořící hranice mezi kategoriemi, při jejímž sledování porota něvěří vlastním očím. Vedle těchto hlavních kategorií bylo přidáno mezi profesní a speciální ceny i ocenění pro Produkční společnost roku.

Porota bude práce hodnotit v průběhu srpna. Začátek září bude vyhlášen shortlist nominovaných prací. Později v září pak proběhne vyhlášení vítězů.

Během loňského ročníku soutěže bylo rozdán rekordní množství cen, celkem jich bylo 626, z toho osm Grand Prix. Mezi mnoha oceněnými dominovala agentura AMV BBDO, přičemž čtyři Grand Prix dostala za kampaň #wombstories pro značku Libresse. Agentura tak se ctí navázala na předloňský úspěch kampaně Viva La Vulva.