Ceny lístků se nezmění, i přes léto se čeká velký zájem diváků, kteří se podle průzkumů u žna návrat těší.

Rok 2020 způsobil filmovému průmyslu vlivem vládních opatření na celém světě pokles ziskovosti a tržeb, světové tržby filmového průmyslu tak klesly pod úroveň z roku 2017. Agregované tržby světových kin meziročně klesly ze 42,3 miliard dolarů na pouhých dvanáct. Naproti tomu s tím, jak lidé začali kromě lineární televize více využívat služeb streamingových společností, jejich tržby stouply o 31 procent na téměř 62 miliard dolarů.

Po dlouhé době uzavření, které v případě tuzemských kin trvalo předlouhých 241 dní, přijde smršť řady českých i zahraničních premiér. „Z hlediska koncentrace filmových zážitků nás čeká opravdu výjimečně intenzivní období, které fanoušci filmu netrpělivě vyhlížejí. Během letních měsíců uvedeme hollywoodský trhák Black Widow, následují velmi očekávané české filmy jako komedie Matky nebo film Miroslava Ondříčka Zátopek. Na podzim přijde do kin celovečerní dokument o Karlu Gottovi s názvem Karel a na plátna kin se opět vrátí legendární James Bond ve snímku Není čas zemřít,“ vyjmenovává Renáta Ben, manažerka New Age Advertising–Cinema City pro český a slovenský trh.

Jan Bradáč, výkonný ředitel sítě multikin CineStar, která provozuje třináct kinosálů, a ředitel společnosti Falcon, která v Česku distribuuje filmy, jmenuje z českých snímků například romantickou komedii Matky, pak také komedie Prvok, Šampón, Tečka a film Karel režiséra Patrika Hartla nebo komedii Michala Suchánka Večírek. „Z amerických fláků se lze těšit na devátý opus Rychle a zběsile nebo také velkou akci Expedice: Džungle s Rockem Johnsonem či Free Guy s Ryanem Reynoldsem. Filmů bude celkem uvedeno více než čtyřicet za celé období až do konce letních prázdnin,“ zve diváky Bradáč s tím, že ani po prázdninách nebude příval filmových novinek ustávat. I tak je ale s výhledem opatrný. „Předkrizová návštěvnost se hned tak nevrátí. Budeme rádi, pokud za šest měsíců provozu do konce roku 2021 přilákáme do kin v ČR aspoň šest milionů lidí. To by byl velký úspěch. Kromě jiného nás ale na podzim stát nesmí znovu zavřít,“ dodává.

Lidé se těší na návrat

Podle Renáty Ben z dostupných analýz a statistik nejen z okolních evropských zemí, ale i z Velké Británie či USA, je patrné, že diváci na kina během dlouhého půstu nezanevřeli. Naopak. Z průzkumů veřejného mínění ve Velké Británii vyplynulo, že po setkání s rodinou a kamarády a návštěvou restaurace byla návštěva kina pro 59 procent dotazovaných hned třetí nejčastěji postrádanou aktivitou v době lock-downu. Stejně tak 40 procent dotazovaných uvedlo, že se chystá do kina víceméně hned po jeho otevření a 99 procent respondentů považuje bezpečnostní a hygienická opatření v kinech za naprosto dostatečná a účinná.

„Návštěvnost kin je po jejich znovuotevření zkrátka vyšší, než by se dalo při pouhých odhadech od stolu očekávat, a je jasné, že lidé se chtějí vrátit k normálnímu životu co možná nejrychleji, a to ve všech oblastech, včetně zábavy a kin. Jsem přesvědčená, že konkrétně kina jsou skutečně bezpečným místem, které nikdy nebylo nějakým centrem šíření nákazy,“ říká Renáta Ben, která očekává návštěvnost kolem 70 až 80 procent. V okolních zemích se totiž v prvních týdnech po otevření pohybovala kolem 75 procent. Měnit by se neměla ani cena lístků jak u Cinema City, tak ani u Cinestaru.

Určitá omezení však stále ještě panují. Do kina lze jít s negativním testem na covid-19 nebo s dokumenty potvrzujícími prodělaný covid nebo očkování. Zodpovědnost je na divácích, podobně jako hostech v restauracích. „Kontrolu provádět nemůžeme, protože nařízení MZD odporuje řadě dalších legislativních předpisů, které nemůžeme porušovat. Prodej občerstvení povolen je,“ říká Bradáč. Občerstvení se sice prodávat může, ale není dovolena konzumace v sále. „Po kině hlad neskončil.

Za posledních 14 měsíců jsme 10 z nich zůstali uzavřeni. Řada kampaní klientů se stopla, ale naši dlouhodobí partneři nás ve většině případů nehodili přes palubu a čekají, jakmile se znovu rozjedeme,“ uzavírá Bradáč. „Většina klientů nám projevila v uplynulém náročném období velkou loajalitu a zachovala přízeň. Je to pro mě i důkaz, že si kinoreklama díky svým jedinečným možnostem skutečně vydobyla nezastupitelné místo v marketingovém mixu,“ uvádí Renáta Ben.