Jak nejlépe prodáte sportovní vybavení, oblečení a boty? No přece sportem. A to je důvod proč jsme jako inspiraci zvolili v našem hodnocení místa prodeje příklady prodejen, v nichž se lze hýbat.

Dick’s: sport musíte zažít

Americká společnost Dick’s Sporting Goods letos na jaře otevřela svůj první „House of Sport“ ve městě Victor ve státě New York, zakrátko pak přibyla identická velká prodejna v Knoxwillu ve státě Tennessee a síť se postupně rozrůstá. V prodejnách si mohou zákazníci nejen nakoupit vybavení a oblečení pro různé druhy sportů, ale rovněž si vše vyzkoušet, a to uvnitř, ale i venku. Prodejní plocha má přes 1,5 tisíce metrů čtverečních a najdete na ní kromě travnatého hřiště s běžeckým oválem také umělou lezeckou stěnu, baseballovou odpalovací klec s technologií HitTrax, golfové simulátory (TrackMan), putting green, „house of cleats“ (dům kopaček), zónu pro zdraví a wellness, servisní část pro opravy rukavic i lacrossových holí a pro stavbu a opravy jízdních kol. Koncept „House of Sport“ stojí na čtyřech základních věcech: produkt, služba, komunita a zážitek/zkušenost.

Annette Schulze

Z nakupování se stává zážitek, a to doslova. Není divu, že se síť prodejen postupně rozrůstá, když samy prodejny připomínají spíše zábavní parky než nákupní středisko. Takto nabitá a přesto velmi vkusně zařízená prodejna, kde jsou nákupní zóny skvěle kombinovány s těmi interaktivními, které jsou ještě k tomu ozvláštněny prvky, jako jsou basebollová křesla, edukující tablety, světelné kedry — více takovýchto míst.

Linda Petrová

Precizní a promyšlený koncept zejména z hlediska zákaznického zážitku. Sympatické je hlavně to, že se zde projevují prvky lokalizace, americká posedlost baseballem dostala plný prostor. S technologiemi je zacházeno naprosto efektivně, nejsou tady jen na oko, ale pomáhají během nákupu. Dokonalým bonusem jsou venkovní hřiště, která patří k prodejně. Přece jen se venku hýbe tak nějak přirozeněji.

Lenka Gajzurová

Je to velký! A není to jen obchod, je to herna. Vyzkoušet lze vše: sportovní aktivity, simulátory i skutečný ovál a hřiště. Máte tisíc možností. Zastoupen je snad každý sport. Skoro to vypadá, že tady nemáte nakupovat, ale hlavně trávit mnoho hodin na různých atrakcích. Musíte si položit jen dvě otázky: Potřebuji tohle, když jdu pro kopačky? Chci takhle trávit čas? Pokud ano, musíte být nadšeni.

On NYC: technologie a smysly

Letos otevřela švýcarská značka On svou první kamennou prodejnu. Našla pro ni místo v New Yorku. Dominantou obchodu je „Magic Wall“, která protíná podélně téměř celou prodejnu (na délku má téměř 19 metrů, její výška je 2,7 metru a šířka necelý metr) a která je „nabitá“ technologií analyzující běh či chůzi člověka. Výsledek analýzy během několika sekund určí nejvhodnější typ boty. S využitím podlahového scanneru a obsluhy pak zákazníci „doladí“ ideální model a přesnou velikost. Tvůrci prodejny však nezapomínají ani na důležitost oslovení smyslů nakupujících. Ve velkorysých zkušebních kabinách, které voní po Alpách, je slyšet „zvuk hor“. Alpy tvůrci přenesli do obchodu také v podobě zvláštní sochy. V údolí Engadin „naskenovali“ část skály a tu pak vytiskli na 3D tiskárně. Pomocí NFC technologie si pak celý příběh můžete po namíření na sochu zobrazit na mobilních telefonech.





















Annette Schulze

Tak malý brand a tak velký pokrok — každý běžec ví, že vybrat ty správné běžecké boty může být pěkný oříšek a nelehký úkol — přehledná stěna nabízející veškeré možné typy bot, běžecká dráha analyzující běžcův běh a následné doporučení odborníka, co je pro vás to nejlepší — to je sen každého běžce. Pevně věřím, že takto pokrokový přístup si najde své místo již brzy i v evropském prostředí.

Linda Petrová

Technologie inspirované přírodou ve zcela vědeckém přístupu k běhu. Tohle musí být pro běžeckou komunitu skutečný chrám. Pozornost je zaměřena na to, kvůli čemu zákazník přichází. Žádné zbytečné pozlátko, švýcarská důslednost a účelnost od sofistikované diagnostiky běhu až po vyladěné skladování bot. Místo umělého mechu světlo a jednoduchost. Neměl by právě o tom běh být?

Lenka Gajzurová

Tady nejde o sport a přírodu. Záleží jen na technologii. Když nevíte, jak si vybrat, je tu věda. Ta vás spasí. Vy už nemusíte dělat vůbec nic. Všechno oskenujeme, změříme, spočítáme a řekneme vám, co potřebujete. Žijeme v budoucnosti a počítače vědí lépe než vy, co je dobré. Pokud jedete na téhle vlně, máte se na co těšit, jsme na začátku. Pro tradičnější zákazníky právě začala noční můra.

Puma: interaktivní hřiště

Puma dlouhé roky prodávala prostřednictvím obchodníků. Přede dvěma lety se však rozhodla oživit zašlou slávu prodejních míst a v srpnu 2019 otevřela prodejnu na Páté avenue. Velkorysá prosklená fasáda ale není tím hlavním lákadlem, prodejna je plná technologií a vrcholem tohoto interaktivního prostoru je „Skill Cube“, místnost vytvořená studiem Green Room. Je to multisensorický prostor, který návštěvníka pohltí a přitom nemusí využívat virtuální nebo rozšířenou realitu. „Cube“ je vyrobena z tvrzeného skla, za nímž je 270 stupňů LCD obrazovek (od stropu po podlahu). Uvnitř zákazníci zažijí neopakovatelnou zkušenost, kdy si mohou zatrénovat například s jezdcem Formule 1 Lewisem Hamiltonem nebo fotbalovými hvězdami Antoinem Griezmannem či Romeluem Lukaku a své výsledky mohou také mezi sebou poměřovat v týmu přátel, ale i s dalšími zákazníky.



























































Annette Schulze

Puma si dala se svou značkovou prodejnou na čas, ale stálo to za to. Sama prodejna není o nic zajímavější než jiné, ale přesto je zde jeden nepřehlédnutelný prvek — interaktivní místnost plná LCD obrazovek, ve které je vám dovoleno si zatrénovat se světovými hvězdami — to je něco, co nikde jinde nenajdete. Skvělý marketingový nápad, skvělé provedení a rozhodně skvělá práce!

Linda Petrová

Prvky si sice vypůjčili od konceptu The Stadium Adidas, ale koneckonců je to stejná skupina. A opět — lokalizace! Kolekce triček a tenisek Puma NYC přibližuje značku lidem, dokonce tady najdete i jednotlivé části NY. Digi interaktivní tréninky jsou technologicky skvěle dotažené, ale trochu z toho víc než sport kouká zábava a efekt. Ale pokud přimějí lidi se hýbat, pak si Puma zaslouží potlesk.

Lenka Gajzurová

Puma zřejmě potřebuje zdůraznit, že patří mezi nejlepší sportovní značky. Důkazy o top positioningu značky naleznete na každém centimetru této prodejní plochy. Okázalost je všudypřítomná. A protože bez simulátoru nejste nic, tak nechybí speciální místnost narvaná technologiemi. Iluze je dokonalá. Ale ve sportu přece nejde o iluze, nebo ano?