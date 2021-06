TikTok patří k nejmladším, ale stále populárnějším sítím, a to i v ČR. Na podzim 2020 jsme se v exkluzivním výzkumu ptali reprezentativního vzorku českých firem na jeho využívání. Zkušenost s propagací vlastní značky influencerem na TikToku potvrdilo pět procent oslovených, u Instagramu to bylo 30 procent. Mnohé firmy ale plánovaly TikTok v letošním roce prozkoumávat. A to se také děje.

Většímu využítí TikToku nahrály i změny fungování samotné platformy. Začala lépe regulovat nevhodný obsah. Tím snížila jedno z pro firmy závažných rizik — mít vlastní obsah vystavený vedle videí s nevhodným či kontroverzním podtextem. Ani teď sice nemají firmy zcela pod kontrolou, jak se jejich obsah zobrazí, ale možnost oslovit část ze 40 procent globálních zákazníků, generaci Z, je dostatečně velkým lákadlem kvůli kterému se trocha nejistoty vyplatí. Popularita TikToku roste nejen mezi lidmi narozenými v letech 1995 a 2010, jejichž kupní sílu ukazují čísla od MCKinsey, která jsem použila výše. Trendy v zahraničí naznačují, že i u nás bude na TikToku postupně přibývat ekonomicky aktivních lidí.

Nyní mají největší chuť kampaně na TikToku zkoušet české pobočky globálních firem. Jejich matky mají totiž již s TikTokem zkušenost. Typicky jde o značky, které chtějí oslovit mladé a ukázat jim své rychloobrátkové zboží. Jen letos jsme zařizovali influencerské kampaně na TikToku pro AXE, Ben&Jerrys, Garnier či Yves Saint Laurent. Ale i menší české e­‑shopy mohou být na TikToku úspěšné. Například Bioplace, zná svou cílovku a pochopil, že na TikToku platí heslo: Don´t make adds. Make someone‘s day, a láme rekordy s videem v tom, jak vyzrát na akné. TikTok nemá reklamních formátů moc, proto jsou na ně jeho uživatelé citlivější. Dobře udělané video s radou k tématu, kterým aktuálně mladší cílovka TikToku žije, vydá za tisíce bannerů se 150 znaky, které TikTok povoluje.

Na TikToku je nejsložitější obsahem zaujmout. Roli zde přitom nehraje počet followerů. Nelze automaticky předpokládat, že když zaplatíte známého tiktokera se silnou fanouškovskou základnou, dostanete adekvátně velký počet zhlédnutí. I méně známý tvůrce může naopak vyrobit virální video se statisíci zhlédnutími. Primární je zde dokoukanost videa. Pokud video vaši diváci do dvou sekund přeskočí, nekompromisní algoritmus si toho všimne. Když bude stejně působit na většinu diváků, video přestane doporučovat úplně. Pro watch time (dokoukanost) je klíčová autentičnost, odvaha a využívání aktuálních trendů. Vizuální povaha této platformy navíc tvůrcům umožňuje kreativně si vyhrát s výstupy. Mohou použít vtipné skeče, dávat do soukromí nahlédnout skrze tzv. „story time“.

Tyto formáty pomáhají, aby i kampaně na TikToku byly úderné už od první vteřiny — přitáhnou a udrží pozornost diváků. Proto se firmám vyplatí důvěřovat influencerům, kteří znají své publikum a jejich nápad zafunguje velmi často lépe než sebepodrobnější firemní brief. V Čechách zatím není moc influencerů, kteří si za své působení na TikToku nechávají značkami platit. Dost často proto, že zmiňovaný algoritmus nemají pod kontrolou. Značná část jich navíc TikTok má jen pro vlastní zábavu, zkouší nové formy tvorby. Často je tak influencer ochoten připravit pro značku obsah na míru a pak jej zveřejnit jak na svém TikToku, tak jako Reels na Instagramu. TikTok je stavěn pro ty, kdo se nebojí si hrát, mají odvahu zkoušet nové a dokáží zaujmout. Pokud to jsou vlastnosti vaší značky, TikTok je pro vás.