Hard Rock představuje u příležitosti 50 let od vydání písně Johna Lennona kolekci „Imagine There’s No Hunger“, které má zvýšit povědomí o problému hladomoru a pomoci vybrat finanční prostředky.

Společnost Hard Rock International pokračuje ve spolupráci se světovou neziskovou organizací WhyHunger a s umělkyní a aktivistkou Yoko Ono Lennon a společně přicházejí s kampaní s názvem Imagine There’s No Hunger, které má pomoci zvýšit povědomí a vybrat finanční prostředky na boj proti hladu a chudobě ve světě. Kolekce Imagine There’s No Hunger je inspirována ikonickou skladbou Johna Lennona Imagine, která letos slaví 50 let od prvního vydání, a je v pořadí již 37. autorskou kolekcí Hard Rocku. Online prodej limitovaného charitativního sortimentu byl zahájen ve všech hotelích, restauracích a kasinech Hard Rocku po celém světě a zahrnuje dvě varianty triček, kšiltovku, nebo mini kytaru na stojánku.

„Je nám velkou ctí pokračovat ve spolupráci s WhyHunger a dále budovat naše spojenectví, které přineslo více než 6, 8 milionů dolarů na boj proti hladu a chudobě po celém světě,” řekl provozní ředitel Hard Rock International Jon Lucas. „Hard Rock má hudbu v DNA a letošní kampaň je pro nás obzvlášť smysluplná, protože se snažíme ctít dědictví Johna Lennona, oslavit 50. výročí singlu Imagine a zároveň s tím zvyšovat povědomí o problému a pokračovat s WhyHunger v naší misi, které má ukončit hladovění.”

Hard Rock s nadací WhyHunger uzavřel partnerství, ve kterém se zavázal věnovat 30 procent výtěžku z prodeje nového zboží s minimální částkou 450 tisíc dolarů na podporu jejich boje s chudobou a hladem. Společně už pomohly komunitám ve 31 zemích vypěstovat výživné jídlo a poskytly 9,8 milionu pokrmů pro 120 600 dětí a jejich rodiny.

„Víme, že hlad je řešitelným problémem a výživné jídlo je základním lidským právem. Díky pandemii vzrostla míra potravinové nejistoty po celém světě, takže je nyní ještě důležitější pracovat na transformačních řešeních tohoto problému. Naše partnerství s Yoko Ono Lennon a Hard Rock International nám pomáhá plnit naše poslání v boji za konec hladovění. Zároveň díky tomu můžeme vzdát hold vizi, kterou John Lennon a Yoko Ono Lennon ukázali v písní Imagine,” uvedla výkonná ředitelka WhyHunger Noreen Springstead.

„Před padesáti lety vydal můj manžel John Lennon píseň Imagine s nadějí, že bude inspirovat svět, aby žil v míru a bez hladu. Navzdory nástrahám, kterým dnes čelíme, jeho vize září jasněji, něž kdy jindy a s WhyHunger a HRI pracujeme na tom, abychom žili v lepším světě bez hladovějících rodin,” prohlásila Yoko Ono Lennon. Kromě původní kolekce zboží, jejíž prodej byl zahájen v květnu, bude v září představen také další sortiment, který bude vzpomínkou na první vydání hitu Imagine, jenž proběhlo před 50ti lety v září 1971.

Nová řada zboží čerpá inspiraci z ikonických fotografií a coveru desky Imagine: John Lennon, které symbolizují naději a optimismus k naplnění zmíněné mise. Kolekce „Imagine There Is No Hunger“ je k dostání na adrese www.shop.hardrock.com/en-us/john-lennon-imagine.

Před více než 25 lety vytvořila společnost Hard Rock koncept partnerství se světově proslulými hudebníky a kapelami, aby vytvářeli originální design zboží v limitované edici, které se budu prodávat v pobočkách po celém světě. Část zisků z prodeje putuje na charitativní organizaci, kterou si umělec vybere. Mezi zapojené umělce se počítají například Bruce Springsteen, Pitbull, Rihanna, Imagine Dragons, U2, KISS, Eric Clapton, The Who, Jon Bon Jovi, Linkin Park, Shakira a Ringo Starr.