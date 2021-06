Nejen fotbalové superstar si zaslouží světla reflektorů a uznání fanoušků po celém světě.

Podle Mezinárodního červeného kříže došlo během let 2016 až 2020 celkem k 3780 útokům na zdravotníky, kteří často při práci v první linii ve válečných konfliktech a nestabilních zemích čelí velmi těžkým podmínkám a přitom se jim zdaleka nedostává pozornosti, jakou by si zasloužili.

Aby zejména mezi mladší populací rozšířili povědomí o těžké práci vytvořili ve spolupráci a agenturou Saatchi & Saatchi France minutu a tři čtvrtě trvající spot k probíhajícímu mistrovství Evropy ve fotbale s názvem Neznámí hrdinové, v němž jsou zdravotníci oslavováni s pompou jako nejlepší světoví fotbalisté.

Lidé nad jejich úspěchy oslavují v barech, teenageři po celém světě si jejich fotky vlepují do speciálních alb, ti nejlepší pak přebírají ve světle reflektorů ocenění stejně jako sportovci. Zároveň kampaň poukazuje, na to, že lidé starající se o nemocné a trpící by měli mít zaručenu nezávislost a ochranu.

“Doufáme, že tento počin pomůže zvýšit podporu pro zdravotníky a dopřeje jim stejné uznání, jaké pobírají nejlepší fotbalisté,” uvedla šéfka komunikace Mezinárodního červeného kříže Jennifer Hauseman. Kampaň poběží během ME v řadě zemí.