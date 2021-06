Třetí ročník mezinárodní soutěže kampaní na podporu trhu s marihuanou je otevřený pro přihlášky.

Rychle se rozvíjející trh s marihuanou, jenž má podle odhadu Fortune Business Insights přesáhnout do pěti let hodnotu dvou bilionů korun, podporuje soutěž Clio Cannabis Awards. Pro přihlášky je otevřen už její třetí ročník, do nějž je možné přihlašovat kampaně, které se na veřejnosti objevily nebo objeví v období od 1. ledna 2020 do 30. září 2021. První termín pro zaslání projektů je už 30. července, základní poplatek činí 175 dolarů. Finální termín je pak 24. září a cena za přihlášku je 225 dolarů.

Práce je možné přihlašovat do těchto kategorií: Brand Design, Osvěta/Obhajoba, Digitál/Mobil, Aktivace/Zkušenost, Film/Video, Filmová produkce, Integrovaná kampaň (zde jsou poplatky za oba termíny dvojnásobné), Partnerství/Spolupráce, Tisk a OOH, Tisková a OOH produkce, Inovace produktů či služeb, PR, Společenský prospěch nebo Sociální média.

V předchozím ročníku soutěže uspělo celkem 72 marketingových prací. Odborná porota rozdělila tři ocenění Grand Clio, nejúspěšnějším projektem se stal obří obraz v poli Trust The Earth Farm Art spojený se vzdělávací kampaní.

Oproti prvnímu ročníku, kdy bylo uděleno 25 cen a dalších osm prací se umístilo na shortlistu, přibylo loni pět kategorií a bylo rozděleno 43 medailí včetně tří cen Grand Clio a dalších 29 projektů se umístilo mezi nominovanými.

Loni soutěž rovněž poprvé udělila dvě speciální ocenění — za celoživotní přínos rapperu Snoop Doggovi a takzvanou Impact Award. Uznání za nejvýznamnější společenský dopad získala americká nezisková organizace Last Prisoner Project, jež se prostřednictvím osvětových kampaní, intervencí i advokacie snaží osvobodit každého ze zhruba 40 tisíc vězňů odsouzených za prohřešky spojené s marihuanou, která je ovšem už dnes na většině území USA legální.