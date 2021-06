Ekodrogerie Tierra Verde připravuje ve spolupráci s Albertem a společností Miwa ještě širší bezobalový prodej než byl v řetězci doposud dostupný. Má se jednat o formát „shop in shop“. Detaily k projektu zatím řetězec odmítl sdělit.

„V Albertu připravujeme velký projekt bezobalového pilotu, který bude představovat zcela novou úroveň v tomto způsobu prodeje ve velkoformátovém prostředí. Není to jen omezený sortiment čtyř produktů drogerie, ale budou tam i trvanlivé potraviny, přičemž naše drogerie bude zastoupena šestnácti produkty,“ sdělil v rámci rozhovoru s MAM Rostislav Brzobohatý, CEO Tierra Verde. Blíže pak specifikoval, že v rámci hypermarketu Albert bude dedikovaný prostor v podobě „shop in shop“ řešení a Tierra v něm bude exkluzivním dodavatelem drogerie.

„Aktuálně nabízíme bezobalový prodej ve dvou variantách. V jedné, v hypermarketu v Nových Butovicích, v supermarketu v Jesenici a na Florenci, máme pro zákazníky připraveno celkem 19 produktů, a to luštěniny, obiloviny, ořechy a sušené ovoce, vše v bio kvalitě. Ve druhé variantě, v hypermarketu na Chodově a v Čestlicích, máme bezobalové násypníky pouze se suchými plody, jako jsou ořechy kešu, mandle, pistácie, lísková jádra nebo směs ořechů. Co se týká plánů do budoucna, omlouváme se, ale budeme je včas komunikovat, z našeho pohledu zatím ještě není čas to prozrazovat,“ sdělil Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

„Je brzo o tom mluvit,“ řekl Mirek Lizec, executive director v Miwa, společnosti, která se snaží z bezobalu udělat standardní způsob nakupování. „Obecně řečeno, snažíme se navazovat partnerství s relevantními značkami a společně představuje řešení pro retailery v rámci celé Evropy. Tierra Verde je první drogistická značka, se kterou pracujeme. Násypníky na drogerii vyžadují jinou ergonomii, aby se v případě sypké drogerie neprášilo, takže jsme vyvinuli nové řešení,“ uzavřel.