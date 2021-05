Přinášíme přehled všech oceněných týmů, jejich prací i tipy pro soutěžní dvojice do příštího ročníku z anket mezi vítězi, porotci i nadacemi, které se soutěže účastnily v roli zadavatelů.

Celkem 88 týmů se přihlásilo do letošního ročníku národní soutěže pro mladé pro mladé profesionály v komunikaci značek Young Lions. Letos výjimečně se mohli hlásit lidé až do 31 let věku. Možná i to vedlo, že byla účast nejvyšší v dosavadní historii soutěže. „Velmi dobře se nám podařilo sestavit poroty. Kvalita zpětných vazeb se zase posunula. Vybrali jsme organizace a témata, které jsou v dnešní společnosti opravdu důležité, a se kterými se spousta soutěžících dokázala opravdu identifikovat. Věříme, že z toho vzniknou hezké spolupráce a úspěšné realizace. Díky situaci, ve které dnes žijeme, jsme mnohem jasněji viděli, co pro nás Young Lions dělají – přinášejí vlnu nadšení a pozitivní energie a větší odhodlání vytvářet skvělá komunikační řešení. To se týká všech, kteří se toho účastní, nejen soutěžících. Děkuji všem, kteří se zapojili,“ uvedl René Jež, šéf Forum Media a společnosti Lionharted, která soutěž organizuje.

Kategorie Media

Návrh kampaně pro neziskovou organizaci Remobil, jejímž cílem má být vysbírání 200 tisíc nepoužívaných mobilních telefonů.

1. místo: Andrea Michel a Matěj Buďárek z agentury Marketup



Andrea Michel

Matěj Buďárek

Co říká vítězná dvojice?

Co říkáte na letošní Young Lions, jejich online průběh a téma, s nímž jste pracovali?

Moc jsme si tu soutěž užili, o to víc, že jsme teď mladými lvy a můžeme sdílet naši zkušenost. Bohužel nemáme srovnání, letos jsme se totiž soutěže účastnili poprvé. Příští rok si ale chceme vyzkoušet i offline verzi! Téma nám sedlo, i přesto, že nejsme ekologicky vyloženě angažovaní. Povedlo se nám vytvořit win-win-win řešení pro klienta, pro cílovou skupinu i pro partnery projektu. Do řešení se promítly naše předchozí zkušenosti – Matěj se zajímá o historii Prahy, já (Andrea) jsem využila zkušenosti z divadelního prostředí DAMU.

V čem vám účast v soutěži pomohla do praxe? Co vám dal celý proces a hodnocení poroty?

Byla to velká zkušenost, i přesto, že jsme z naší agentury zvyklí pracovat maximálně efektivně, 24 hodin je vážně málo a museli jsme prioritizovat. Méně je někdy více. Asi každý proces práce má své ups and downs, ale je důležité to nevzdávat a překonat ty downs třeba ovocným smoothie nebo rychlou hrou ping pongu. Hodnocení poroty nám ukázalo, jak by se dal projekt dotáhnout a zdůraznilo myšlenku spolupráce s divadly v celé zemi. Také nám porotci doporučili nešetřit energií při prezentaci, ale celkově nám projekt chválili.

Máte nějaký tip na úspěch pro soutěžící do příštího roku?

Vizualizujte si nápady a snažte se je propojit. V týmu se vzájemně podporujte – ideální je být se soutěžním partnerem na stejné vlně. A hlavně, nepodceňujte spánek ani druhý den soutěže, přes noc získáte od nápadu odstup a druhý pohled vám může ukázat něco, co jste předešlý den neviděli.

2. místo: Michaela Brůhová a Matúš Ficko z agentury Triad Advertising

Michaela Brůhová

Matúš Ficko

3. místo: Kim Hofmanová a Matouš Hruška z Ogilvy

Kim Hofmanová

Matouš Hruška

Čestné uznání poroty:

Anna Stěpanovová a Anežka Svobodová z Ogilvy

Anna Stěpanovová

Anežka Svobodová

Hana Bartová a Tereza Keprtová z PHD

Hana Bartová

Tereza Keprtová

Daniel Matěna a Lenka Šuhájková z PHD

Daniel Matěna

Lenka Šuhájková

Názor porotce: David Krňák, chief media officer v Publicis Groupe Co říkáte na vítězné práce, čím vás oslovily? Vítězové letošního ročníku nejlépe vybalancovali tzv. big ideu, která byla klíčovým kritériem, a exekuci kampaně. Zároveň dokázali zajímavým způsobem propojit historický a aktuální kontext spojený s Národním divadlem s briefovanou kampaní. Ostatní umístěné kampaně zase obsahovaly neotřelý nápad anebo velmi dobrou exekuci, nedokázaly už ale oboje propojit tak dobře, jako právě vítězná práce. Jak hodnotíte kvality projektů projekty a přístup soutěžících obecně? Kvalita projektů byla proměnlivá. Ale to není to hlavní, co si ze soutěže odnáším. Mnohem více si budu pamatovat nadšení a zápal soutěžících týmů. Do návrhu strategie a pak i samotné prezentace daly všechny týmy maximum. Jaký dojem celkově na vás udělal letošní ročník soutěže a co očekáváte od příštího roku? Soutěž na mě udělala skvělý dojem. Dává příležitost mladým talentům vyzkoušet si, jaké to je pracovat na nestandardní kampani, připravit strategii pod velkým časovým tlakem a zároveň získat na svojí práci okamžitou zpětnou vazbu. Soutěžící si tak odnášejí úplně novou a nepřenosnou zkušenost. A to můžeme očekávat i od příštího roku. Zároveň věřím, že se znovu potkáme s některými letošními soutěžícími, kteří se napodruhé nebudou chtít jen zúčastnit, ale i vyhrát 🙂

Názor zadavatele: Miloš Polák, zakladatel a odborný garant projektu Remobil Co říkáte na letošní Young Lions? Jaká to pro vás byla zkušenost? Zkušenost to byla velmi zajímavá. Velmi se mi líbí celý koncept soutěže, kdy se mladí talenti z oboru marketingu zamýšlejí nad různými neziskovými či veřejně prospěšnými projekty. V našem případě se jedná o sběr nepotřebných mobilů, kterých mají Češi v šuplících opravdu hodně – asi 12 miliónů. Jak hodnotíte práci, které zvítězila ve vaší kategorii? A co říkáte na projekty soutěžících obecně? Práce se mi moc líbí. Je pravda, že úkol, který soutěžící měli, tedy vymyslet kampaň, kdy se sebere 200 tisíc nepotřebných mobilů během jednoho měsíce, je extrémně těžký. Zvlášť, pokud na takový úkol máte 24 hodin. Práce beru jako nápady či koncepty, které by bylo třeba ještě upravit dle našich dosavadních zkušeností. Teď mluvím zejména o logistice, sběrných místech a jiných technických aspektech projektu REMOBIL. Zaujala vás některá z prací natolik, že uvažujete o jejím využití? Domluvili jste se s některým z týmů na případné spolupráci? Ano, určitě bychom chtěli některé nápady využít. Bude záležet pouze na tom, zda na osvětovou kampaň seženeme dostatek financí.

Kategorie Digital

Návrh kampaně pro neziskovou organizaci Oživení, která podporuje takzvané oznamovatele, z angličtiny známé jako whistleblowery.

1. místo: Kateřina Marešová z AMI Digital a Alexandra Denisova z Qusion

Kateřina Marešová, AMI Digital

Alexandra Denisova, Qusion

Co říká vítězná dvojice?

Co říkáte na letošní Young Lions, jejich online průběh a téma, s nímž jste pracovali?

K.M.: Měla jsem možnost účastnit se online i offline, obojí má své pro i proti, z obou variant se dá vytěžit spoustu zábavy i znalostí, záleží jen na tom, s jakým cílem a parťákem se člověk do soutěže hlásí. Průběh byl tenhle rok hladký jako vždycky, hlavně díky lidem, jako jsou René a Katka (a další), kteří organizaci věnují nejen obrovské množství úsilí a času, ale ještě vypadají, že si to užívají, a to i když jim voláte vystresovaní v 9 večer před odevzdáním soutěžní práce. Velký respekt tomu, co pro nové generace kreativců v Česku dělají.

Téma oznamovatelů se zpočátku zdálo těžko uchopitelné, hlavně proto, že s ním je spojeno více problémů, z kterých bylo složité vybrat jeden k řešení. U tématu nás potěšilo hned na začátku několik věcí – do briefu jsme si neuvědomovaly, jak důležité je tohle téma řešit, potěšilo nás, že se mu intenzivně v Česku někdo věnuje, a k tomu to dělá velmi dobře. Brief byl i díky doplnění šéfa poroty Martina Svetlíka velmi kvalitní, už od začátku jsme věděly, kudy se ubírat. Navíc šlo o téma, které není úplnou klasikou mezi aktivitami neziskovek, v tom to pro nás byla challenge, ale o to větší zábava. Měly jsme taky možnost poznat, že klient má smysl pro humor. Podle toho jsme pak práci koncipovaly.

V čem vám účast v soutěži pomohla do praxe? Co vám dal celý proces a hodnocení poroty?

Za mě jsou Young Lions jedna z nejlepších příležitostí k načerpání inspirace a porovnání znalostí nejen pro mladé kreativce. Inspirace přichází od ostatních soutěžících a to i napříč kategoriemi, diskuze s porotci je zvlášť důležitá v kategorii, která je pořád svým způsobem nová a v pohybu. I pro tuhle diskuzi jsme se hlásily do digitálu. V agentuře řešíme podobná zpracování každý den, ale nechat si znalosti a přístup zhodnotit kombinací nejlepších kreativních, strategických a mediálních hlav v Česku, to je obrovská příležitost.

Máte nějaký tip na úspěch pro soutěžící do příštího roku?

My jsme „benjamínci“ mezi výherci, tak si nedovolíme nikoho poučovat. Neměly jsme žádný připravený plán, ale vycházely jsme z pocitů. Při načítání materiálů jsme se hrozně naštvaly a nadávaly, že se takové věci dějí, tak jsme se rozhodly využít profíky na nenávist v kampani. Tip za nás ale je vytěžit z účasti co nejvíc – poslouchat už na briefu všechny zapojené strany, vytěžit maximum z feedbacku porotců, jít co nejvíc do hloubky v procesu vytváření, sledovat diskuze a zážitky kolegů z ostatních kategorií. To myslím, že člověka může posunout o velký kus dál.

2. místo: Vladimír Zikmund a Oleksandra Horobiienko z McCann Prague

Vladimír Zikmund

Oleksandra Horobiienko

Čestné uznání poroty:

Simona Fábryová a Zuzana Rončková z DDB Prague.

Simona Fábryová

Zuzana Rončková

Názor porotce: Martin Svetlík, creative strategy lead v McCann Prague, prezident poroty Co říkáte na vítězné práce, čím vás oslovily? Podařilo se jim whistleblowing leckdy negativně vnímaný jako udavačství převést do pozitivního úhlu pohledu tím, že vedle jejich „vyslepičit“ přidaly ještě horší „ututlat“. Projektu dodali tváří kampaně v podobě slepice i humor, což ještě více pomohlo tomu, aby se o tématu mohlo snáz přemýšlet i mluvit. Myšlenku měly navíc propracovanou od snahy o šíření povědomí až po aktivační detaily. Jak hodnotíte kvality projektů projekty a přístup soutěžících obecně? Leckteré práce neměly tak výraznou ideu. Ukázalo se, že na to soutěžící nejsou zvyklí, nešlo primárně o idea makery. Většinou se zaměřovali na různé využití kanálů a ukazovali expertní znalost jejich fungování. Jaký dojem celkově na vás udělal letošní ročník soutěže a co očekáváte od příštího roku? Organizačně byla celá akce zvládnutá velmi dobře. Celodenní maraton prakticky nepřetržitého zoom callu byl sice náročný, ale pro soutěžící bylo super, že měli všichni přímý kontakt s porotou

Názor zadavatele: Marcela Janíčková, PR & communication manager v organizaci Oživení Co říkáte na letošní Young Lions? Jaká to pro vás byla zkušenost? Účast v soutěži Young Lions byla pro Oživení, neziskovou organizaci zasazující se o podporu a ochranu tzv. oznamovatelů/whistleblowerů, velmi zásadní a nesmírně obohacující zkušenost. Young Lions je velmi prestižní soutěž pro mladé profesionály v komunikaci a nás opravdu těší a jsme hrdí na to, že jsme mohli přinést téma se společenským dopadem a významem. Děkujeme za úžasnou příležitost být součástí soutěže. Nejen vítězný návrh je pro nás ohromnou inspirací a postupně pracujeme na tom, aby bylo téma české veřejnosti srozumitelné. Až pětina Čechů se setkala s tím, že se u nich v práci děje něco neetického nebo se porušují zákony. Pokud na to nikdo neupozorní, firma riskuje reputaci a finanční ztráty. Dopady ovlivňují i lidi mimo firmu – ohrožují zdraví a přírodu. Odhalit, že se v organizaci děje něco rizikového je těžké, protože problém vidí jenom někteří. Právě proto chceme dodat odvahu a podpořit je i díky kampani, kterou připravujeme. Ceníme si všech návrhů a kreativních projektů, které vytvořily soutěžní týmy a věříme, že i díky nim máme šanci zviditelnit naše úsilí o ochranu oznamovatelů a komunikovat ještě s větším dopadem. Jak hodnotíte práci, které zvítězila ve vaší kategorii? A co říkáte na projekty soutěžících obecně? Vítězný návrh se nám velmi líbí, díky „slovní hravosti“ přináší do jinak náročného tématu nadsázku a pozitivní emoce. Lepší vyslepičit, než ututlat! zní provokativní název kampaně, který vnímáme velmi pozitivně a věříme, že zaujme veřejnost (nejen na sociálních médiích). Líbí se nám i originální vizuál a „tvář“ projektu – slepice ve žluté barvě, stejně jako je žlutá barva loga Oživení. Může sice někoho šokovat, ale zároveň zaujme a dokáže přitáhnout pozornost k tématu a pomoci převrátit slovo „vyslepičit“ do pozitivnější fráze „ozvat se“. Také ostatní návrhy a projekty soutěžících byly velmi zdařilé a ukázaly nám opravdu širokou paletu možností, jak téma „whistleblowingu“ komunikovat srozumitelně a přitom kreativně. Například návrh „UNMUTE YOURSELF“, který reaguje na současnou situaci a časté používání zoom prostředí či návrh s „ohroženým“ druhem živočicha – tzv. Whistleblower obecný, který zase více cílí na ekologické cítění u části veřejnosti… Zaujala vás některá z prací natolik, že uvažujete o jejím využití? Domluvili jste se s některým z týmů na případné spolupráci? Ano, požádali jsme organizátory soutěže o propojení na oba vítězné týmy a počítáme v následujících týdnech se společnými schůzkami. Chystáme spuštění kampaně na začátek měsíce června – u příležitosti Mezinárodního dne „whistleblowingu“ 23.6. (World Whistleblowers Day).

Kategorie PR

Návrh kampaně pro nadační fond Filantia, jenž se snaží bránit zdravé prostředí a vztahy na pracovišti.

1. místo: Iva Křenová a Zuzana Klierová z Bison & Rose

Iva Křenová

Zuzana Klierová

Co říká vítězná dvojice?

Co říkáte na letošní Young Lions, jejich online průběh a téma, s nímž jste pracovaly?

Z online průběhu jsme měly ze začátku trochu strach, ale nakonec jsme v tom našly několik výhod. Vyhovovalo nám, že na brief a další meetingy jsme nemusely cestovat a ušetřily tak čas. Samozřejmě nás mrzelo, že jsme naše nápady nemohly před porotou prezentovat na živo, ale technická stránka byla zvládnuta velmi profesionálně a celý proces tak byl velmi pohodlný. Téma nám velmi sedlo. Nápady nám začaly naskakovat hned u briefu. Díky tématu jsme si uvědomily, že bossing a mobbing je na pracovišti častější, než si myslíme. Myslím, že úspěch naší prezentace tkvěl hlavně v tom, že jsme se dokázaly s tématem ztotožnit a navnímat jeho společenskou důležitost. Doufáme a těšíme se, že naše návrhy převedeme do praxe a nadaci Filantia tak pomůžeme s komunikací tohoto problému.

V čem vám účast v soutěži pomohla do praxe? Co vám dal celý proces a hodnocení poroty?

Byla to opravdu skvělá výzva. Myslíme si, že nás to neskutečně posunulo dál, jak z pracovního hlediska, tak i z toho osobního. Mohly jsme si vyzkoušet, kde je naše hranice. A i přes počáteční strach z časové tísně, jsme to nakonec zvládly velmi dobře. Hodnocení poroty a celkový vhled profesionálů z PR oboru byl nenahraditelný. Velmi důležitá byla i tzv. feedback session, při které jsme vedly konstruktivní rozhovor s několika členy poroty, škoda jen že nebyl osobní… Také jsme si potvrdily, jak je obor PR různorodý a že i s malým rozpočtem se dají dělat hezké věci. Bylo také velmi osvěžující pracovat pouze ve dvou, bez jakýkoliv vnějších vlivů ať už od kolegů nebo od klienta.

Máte nějaký tip na úspěch pro soutěžící do příštího roku?

Nejdůležitější je podle nás a vybrat si jednu hlavní myšlenku, na kterou celá navrhovaná komunikace navazuje a nerozebírat vše příliš do detailu. I tady platí, že v jednoduchosti je krása. Často jsme s tím v rámci celého procesu bojovaly, ale vždy jsme si za včas řekly stop a soustředily se na hlavní věci kampaně, které navazují na vybranou ideu. I z toho důvodu je důležité jít do toho se správným člověkem. S někým, před kým se nebojíte říct jakýkoliv nápad i když je to sebemenší hloupost a dokážete spolu efektivně komunikovat. Myslím, že tohle nám neskutečně pomohlo, protože jsme byly od začátku na stejné vlně a navzájem si věřily.

2. místo: Martin Svoboda a Denisa Marynčáková z agentury Lesensky.cz

Martin Svoboda

Denisa Marynčáková

Čestné uznání poroty:

Tereza Košťálková a Marie Tréglová z VŠKK

Tereza Košťálková

Marie Tréglová

Názor porotce: Dita Stejskalová, výkonná ředitelka Ogilvy PR & Influence a CMO Ogilvy Czech a VMLY&R Prague, prezidentka poroty Co říkáte na vítězné práce, čím vás oslovily? Vítězná práce měla jasnou myšlenku, byla přehledně rozpracovaná v zajímavé kreativní podobě. Už z powerpointové prezentace bylo jasné, co je hlavní myšlenka, která dobře pracovala s cílovými skupinami a řešila problém, který chtěla kampaň zviditelnit. Jednotlivé aktivity velmi dobře hrály společně, navazovaly na výsledky předchozích, nešlo jen o paletu zajímavých nástrojů. Bylo dobré, že dvojice s ohledem na nízký rozpočet přemýšlela nad spoluprací s partnery, městy, i nad tím, jak se dostat do regionů. Jak hodnotíte kvality projektů projekty a přístup soutěžících obecně? Někdy se soutěžící ztráceli v množství detailů a nástrojů, takže se v tom ztráceli i porotci. Obecně jsme se v letošním ročníku posunuli k lepší kvalitě, jakou soutěžící předváděli, jak přemýšleli a co byli schopni využít. Někteří byli silní v analýzách a hledání insightů, jiní v idejích a nápadech. Jaký dojem celkově na vás udělal letošní ročník soutěže a co očekáváte od příštího roku? Soutěž byla zajímavější i díky tomu, že se přihlásilo více týmů. To vždy pomáhá. Bylo by super, kdyby to takhle pokračovalo i dále.

Názor zadavatele: Julie Růžičková, členka správní rady Nadačního fondu Filantia Co říkáte na letošní Young Lions? Jaká to pro vás byla zkušenost? Není lepší platformy, než jakou je tato prestižní soutěž Young Lions, kde se mohou mladí, talentovaní kreativci tvořivě „vyřádit“, navázat pracovní kontakty, potvrdit si svoji odolnost vůči stresu a naučit se tolik nových věcí o tématu. Je to skvělá příležitost obohatit se pro všechny zúčastněné, včetně porotců i nás klientů. O zkušenosti, o názory druhých lidí, o jiné úhly pohledu na zvolené téma. Musím vyjádřit respekt k perfektní práci organizátora, společnosti Lionhearted, akce probíhala celý týden ve stoprocentně online formátu, bez sebemenší technické obtíže. A současně se nevytratily emoce, lidskost, opravdovost. Byl to zážitek. Jak hodnotíte práci, které zvítězila ve vaší kategorii? A co říkáte na projekty soutěžících obecně? Blahopřejeme oceněnému týmu a všem dalším jedenácti přihlášeným do kategorie PR, do které bylo letos zvoleno téma našeho nadačního fondu Filantia. Iva Křenová a Zuzana Klierová, autorky vítězné práce, připravily pro nás tak špičkovou kampaň, že bychom jí mohli realizovat okamžitě. A my jí realizovat chceme! Všechny práce nás ohromily a upřímně nás velmi potěšilo, jak téma patologických vztahů na pracovišti uchopila mladá generace. Svěřili se nám, že je téma zaujalo, ponořili se do něho poctivě, nastudovali ho a dokonce někteří projevili vůli se jím zabývat i dál. Obohatili jsme se navzájem. Zaujala vás některá z prací natolik, že uvažujete o jejím využití? Domluvili jste se s některým z týmů na případné spolupráci? Ano, určitě nechceme, aby práce soutěžících zůstaly v šuplíku. Na konci května máme naplánovanou správní radu nadačního fondu a budeme diskutovat komunikační strategii. S děvčaty z vítězného týmu, ze stáje přední PR agentury Bison and Rose, jsme již v kontaktu. Ony projevily zájem s námi na realizaci návrhu jejich kampaně spolupracovat.

Kategorie Print

Návrh tiskové reklamy pro Českou veganskou společnost (ČVS), která se snaží popularizovat rostlinnou stravu a dala si za cíl snížit do roku 2040 spotřebu masa o 50 procent.

1. místo: David Böhm a Richard Vlček z Publicis Groupe

David Böhm

Richard Vlček



Co říkají soutěžící?

Co říkáte na letošní Young Lions, jejich online průběh a téma, s nímž jste pracovali?

David Böhm: Dost mě překvapilo, kolik týmů se nakonec letošních Young Lions zúčastnilo. Je vidět, že jsou kreativci ambiciózní a chtějí se ukázat i bez možnosti následného výjezdu do Cannes. Co se týče zadání, nejdříve mě docela vyděsilo. Přece jen jsme oba milovníci masa, takže k veganskému jídlu nemáme úplně nejblíže. Nakonec si ale myslím, že nám to pomohlo. Dokázali jsme se vcítit do cílovky a opravdu jít po tom, co masožrouti vnímají jako největší bariéru – chuť.

Richard Vlček: Tento rok ma téma bavila oveľa viac ako predošlý ročník. Myslím, že nám dosť sadla, teda aspoň mne, pretože som často premýšľal o podobnej výzve. Často sme pri rozhovoroch skľzli do konštatovania, že sme cieľovka. Myslím, že nám to pomohlo pri premýšľaní. Hlavne v momentoch, keď David tvrdil, že si myslí, že to nemôže chutiť SO GOOD :).

V čem vám účast v soutěži pomohla do praxe? Co vám dal celý proces a hodnocení poroty?

D.B.: Jsem strašně rád, že porota hodnotila celou komplexitu dané práce. Od správně vybraného insightu, přes všechny splněné náležitosti briefu až po finální kreativní zpracování. Celý proces Young Lions je skvělý v tom, že musíte vyprodukovat kvalitní myšlenku i zpracování do 24 hodin. Nemůžete si říct, že dnes nemáte na vymýšlení náladu. Že uvidíte, co vás napadne zítra při běhu. Je třeba být rychlý a prověřit své schopnosti pod tlakem, což je skvělá zkušenost. Největší přidanou hodnotu pak mají rozhodně výherní sessions s porotci, kde si postupně procházíte všechny práce a diskutujete o tom, jak se dají posunout k dokonalosti.

R.V.: Ukázalo mi to, čo všetko sa dá stihnúť za taký krátky čas. Young Lions som sa zúčastnil tento rok druhý krát a bohužial je to môj posledný ročník. Je to super skúsenosť, ťažko sa to popisuje, ale je to proste dvadsaťštyrihodinová kreatívna kalba a fakt to v niektorých momentoch okolo druhej ráno nie je sranda. Po odovzdání vám napadajú rôzne otázky. Urobil som to dobre? Urobil som pre to maximum? Čo som to pre boha urobil, je to strašná blbosť. :). Vlastne mi to bude chýbať a závidím každému, kto sa môže prihlásiť o rok.

Máte nějaký tip na to jak uspět pro soutěžící do příštího roku?

D.B.: Myslím si, že hodně pomůže si hned na začátku na tabuli napsat mandatories, které budou sloužit jako check list pro každý nový nápad. Je to dobře pochopitelné a simple? Máme tam opravdu jen jednu myšlenku? Je tam nějaký disruptive moment? No a neméně důležité je si opravdu dát dost času na generování nápadů. Mít alespoň 2 až 3, se kterými jsem spokojen a dopřát si ten „luxus“ výběru. Bez kvalitní myšlenky je totiž šance na výhru nulová.

R.V.: Žiadna obecná rada podľa mňa neexistuje. Pre mňa osobne je veľmi dôležité, s kým do toho pôjdete. Mylím, že je dôležité dať na pocit, ktorý z toho kolegu máte. Bude to fungovať? Alebo to nakoniec to bude súboj dvoch eg. Možno to všetko stojí hlavne na tom, ale možno nie. Vzorec úspechu si v Young Lions musi nájsť každý sám.

2. místo: Hana Kudrnáčová a Miroslav Věšín z agentury Isobar Czech Republic

Hana Kudrnáčová

Miroslav Věšín



3. místo: Barbora Truksová a Jakub Klíma z Ogilvy

Barbora Truksová

Jakub Klíma



Názor porotce: David Suda, šéf kreativy WMC/Grey, prezident českého Art Diretors Clubu a prezident poroty Co říkáte na vítězné práce, čím vás oslovily? Vítězný návrh promlouval k cílovce z briefu, která je ochotná zvážit bezmasou stravu. Není třeba ji přesvědčovat na bázi faktů, že se tím zachrání svět, zvířata atd. Jejich obavy jsou tedy například:, jestli zvládnou vytvářet veganské jídlo, které jim bude chutnat. Dokázal vyjádřit emoci pouhým odstraněním uvozovek. Tak malá změna ve vizuálu, tak velká změna ve významu. Skvěle v něm funguje AHA efekt. Možná zabere 4-5 vteřin, ale jsme odměněni dobrou, velice dobrou pointou. A měli jsme k němu v porotě nejméně připomínek. Jak hodnotíte práci, které zvítězila ve vaší kategorii? A co říkáte na projekty soutěžících obecně? Když jsem poprvé procházel práce, byl jsem u prvních pár prací nadšen a říkal jsem si WOW! Pak pak se samozřejmě ukázali bolavé práce, některé člověk ani nepochopil nebo používali klišé exekuce… Probírali jsme to s nimi během feedback sessions. Nejúžasnější je, že se v naší kategorii našlo dokonce 26 týmů, které do té 24hodinové dřiny šly. Určitě práce využijí ve svých portfoliích. Jaký dojem celkově na vás udělal letošní ročník soutěže a co očekáváte od příštího roku? Young Lions jsem vždy obdivoval. Jejich popularitu, jejich atmosféru. Mají u nás velkou tradici, která se povedla Renému Ježovi vybudovat a udržet. A to i přesto, že vítězové již do Cannes neputují. Tohle byla jistě fantastická motivace. Ale i bez toho je důležité, aby si tímto mladé týmy prošly. Proto mou radou je: soutěžte, dokud vám to věková hranice umožní. Žádné jiné překážky neexistují.

Názor zadavatele: Eva Hemmerová, komunikační manažerka České veganské společnosti Co říkáte na letošní Young Lions? Jaká to pro vás byla zkušenost? Do soutěže Young Lions jsme se zapojili v kategorii Print se zadáním na komunikaci 30denní výzvy, která má motivovat k zařazení více rostlinných jídel. Pro nás jako zadavatele bylo nejzajímavější vidět, jak toto téma jednotlivé týmy uchopily. Některé týmy se zaměřily na benefity rostlinné stravy, které se týkají životního prostředí či ochrany zvířat, jiné komunikovaly více zdravotní výhody či poznání nových chutí. Právě díky různorodým zpracováním zadání nám účast v soutěži dala možnost získat na komunikaci výzvy pohled zvenčí, mimo naši komunitu, a díky tomu jsme získali i lepší představu o tom, jak oslovit naši cílovou skupinu. Jak hodnotíte práci, která zvítězila ve vaší kategorii? A co říkáte na projekty soutěžících obecně? Na vítězném návrhu nás zaujalo, že minimalistickým způsobem poukázal nejen na to, že během 30denní veganské výzvy její účastníci či účastnice objeví nové chutě a možnosti rostlinné kuchyně, ale že se během této doby může zcela změnit i jejich vnímání rostlinné stravy jako takové. Ačkoli se nám na vítězném návrhu líbila hra se slovy, při realizaci kampaně bychom se spíše přikláněli k více vizuálnímu návrhu. Při realizaci výzvy se chceme zároveň zaměřit na pozitivní ladění hlavního sdělení, což je v souladu se způsobem, jakým naše organizace komunikuje s veřejností. Zaujala vás některá z prací natolik, že uvažujete o jejím využití? Domluvili jste se s některým z týmů na případné spolupráci? Ano, máme několik favoritů a vybrané týmy plánujeme oslovit. Nicméně 30denní veganskou výzvu, které se komunikace týkala, teprve začínáme připravovat. Proto bude ještě chvíli trvat, než se dostaneme k samotné komunikační strategii kampaně a budeme zvažovat možnosti grafického ztvárnění výzvy.

Kategorie Marketers

Kampaň pro neziskovou organizaci Plant for the Planet. Návrh měl nalákat významné společnosti skutečně se zajímající o životní prostředí, aby s neziskovkou navázaly partnerství. Zároveň měl motivovat veřejnost, aby se též zapojila do akce.

1. místo: Jan Dvořák a Karolína Kostková z Plzeňského Prazdroje

Jan Dvořák

Karolína Kostková

Co říkají soutěžící?

Co říkáte na letošní Young Lions, jejich online průběh a téma, s nímž jste pracovali?

Téma spojené se sázením stromů v rámci Plant-for-the-planet nám bylo velmi blízké. V Prazdroji se udržitelností a dopadem našeho podnikání na životní prostředí zabýváme velmi intenzivně. Jsem fakt rád, že se nám podařilo vymyslet kampaň, která nabízí spotřebitelům jednoduchou možnost, jak bojovat s klimatickými změnami. Věřím, že se nám v Prazdroji podaří nápad dotáhnout do konce a realizovat. Letošní soutěž byla opět na vysoké úrovni, organizačně byla i v online prostředí perfektně zvládnutá. Setkali jsme se silnou konkurencí, o to více si vítězství vážím.

V čem vám účast v soutěži pomohla do praxe? Co vám dal celý proces a hodnocení poroty?

V praxi je pracovní den plný schůzek, dílčích úkolů a ad hoc projektů. Málokdy je šance intenzivně se věnovat pouze jedné věci. O to důležitější je pro nás se občas zastavit, soustředit se jenom na jeden projekt a ten posunout dále. Celá soutěž je taky plná emocí, stresu a poměrně velkého tlaku, což je neocenitelná zkušenost. Zároveň jsme vděční za šanci získat přímý feedback od poroty, která se skládala z expertů ve svém oboru. Celý proces hodnocení je vlastně tou nejcennější částí soutěže z hlediska osobního rozvoje.

Máte nějaký tip na úspěch pro soutěžící do příštího roku?

Nepodcenit přípravu, protože 24 hodin je krátká doba a během nich nechcete řešit organizační věci. A jasně si definovat hlavní nápad – pokud ho nedokážete někomu vysvětlit maximálně ve dvou větách, tak to nebude fungovat.

2. místo: Pavel Vykydal a Monika Hrstková z Kofoly

Pavel Vykydal

Monika Hrstková

Čestné uznání poroty:

Elena Chadžieva a Jana Kloudová z McDonald‘s

Elena Chadžieva

Jana Kloudová

Denisa van Goozen a David Wurst z Nestlé Česko

Denisa van Goozen

David Wurst

Názor porotce: Daniel Živica, exCEO VMLY&R CZ a Wavemaker CZ & SK Co říkáte na vítěznou práci, čím vás a porotu oslovila? Karolína a Honza předvedli autentický a sebevědomý prezentační, posléze argumentační výkon. Zanícená debata a vzájemné obhajování prací z pohledu kolegů porotců brzy naznačovala v tomto bodě shodu. Pro mě nejsilnější parametry vítězné práce byly: 1) správné ukotvení zadání vs hodnotový rámec 2) insight a trigger v jednom balíčku, pod slovíčkem „sacrifice“ 3) hodně ambiciózní přístup k problému, zároveň zcela realistické a funkční řešení jak pro značku, tak i pro zadání. S komunikační strategií a ideou, jakoby na první pohled samozřejmě jednoduchou a přímočarou 4) masivní potenciál strategie a exekuce podpořit zamýšlený „movement“, inspirace pro další značky anebo obchodní společnosti na trhu. Podle mého subjektivního škálování, vítězné řešení muselo obsahovat potenciál k vytvoření koalice a Pilsner Urquell tým to, věřím, trefil nejlíp. Jak hodnotíte kvality projektů a přístup dalších soutěžících? Respekt a moje sympatie patří všem týmům bez výjimky! Pole soutěžících se nám po shlédnutí všech prezentací trochu natáhlo, ve smyslu nejlepších a těch, relativně k nim, méně úspěšných. U některých týmů jsem vnímal výrazně větší profesionální finesu a tah na branku. A to se mi vždy hodně líbilo jak u klientů, tak i kolegů v agenturách. Jaký dojem celkově na vás udělal letošní ročník soutěže? Vzhledem k mojí kariérní situaci jsem měl dostatek času a mentálního klidu se soustředit na svou roli porotce. Pozvání a úkol jsem bral odpovědně od začátku až po založení vlastních poznámek do home office šanonu. Byla to opravdu obohacující zkušenost. René, Katko, snad to nebylo naposled?