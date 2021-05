Prestižní soutěž oceňující kreativitu v reklamě a designu rozdělila první várku trofejí. Komu se podařilo uspět?

Do dvou večerů je letos rozděleno slavnostní udělování cen D&AD. První den došlo na dřevěné, grafitové a žluté tužky. Došlo na kategorie týkající se řemesla (jako Animace, Střih, Režie) a reklamy (jako Digital, Tisk a OOH, Film, či PR).

Ve čtvrtek 27. května večer bude rozdělen zbytek cen v dalších kategoriích, podobně jako obdoba Grand Prix, kterou je v případě D&AD takzvaná černá tužka. Těch bylo dosud za historii soutěže rozdáno 173, tedy necelé tři ročně. Letos o nich spolurozhodoval jako porotce i Martin Svetlík, creative strategy lead McCann Prague.

Zde přinášíme výběr kampaní, kterým se prozatím podařilo uspět:

#wombstories

Agentura AMV BBDO pro společnost Essity a značku Libresse / Bodyform loni vytvořila oceňovanou kampaň, která uspěla na několika soutěžích včetně letošních D&AD. Získala čtyři zlaté tužky (mimo jiné za Film- TV reklamu s délkou přes 120 sekund), dvě grafitové a dřevěnou za režii. K tomu má umístění na shortlistu v dalších pěti kategoriích.

The Uncensored Library

DDB Group Germany vytvořila pro německou odnož Reportérů bez hranic kampaň necenzurované knihovny v prostředí hry Mindcraft, přes kterou se lidé dostanou k dílům zakázaných či dokonce zabitých novinářů v zemích, kde jsou jejich práce zakázané. Získala zlatou tužku v kategorii Experiential – Community, grafitovou za PR pro více trhů a čtyři dřevěné. K tomu má umístění na shortlistu v dalších pěti kategoriích včetně gamingu.

Francesca

Tři zlaté tužky v kategoriích týkajících se filmu a jednu dřevěnou za využití mikro influencerů v digitálu obdržela kampaň inspirovaná skutečnými událostmi o trans jeptišce. Agentura Publicis Italy ji ve spolupráci s asociací Diversity vytvořila pro značku Diesel.

Life Needs Truth

Kampaň, kterou pro List The New York Times vytvořila agentura Droga5 New York spolu s produkcí Somesuch a studiem Trim / Cosmo Street, skládá „vizuální báseň“ z titulků odkazujících na práci novinářů, záběrů událostí posledního roku s atmosférou podbarvenou jazzovou hudbou, za níž stojí Makaya McCraven. Získala čtyři grafitové tužky a jednu dřevěnou. K tomu se umístila na shortlistu v dalších dvou kategoriích.

You Love Me

Spot pro značku Beats By Dr. Dre od agentur Translation a Prettybird je oslavou černošské kultury, odolnosti a osobností, které říkají svou pravdu. Oslavou různorodosti kultury se také snaží se inspirovat mladé. Získal tři žluté tužky (film, scénář pro reklamu a kamera), grafitovou za režii, dvě dřevěné tužky a čtyři umístění na shortlistu.

True Name

Kampaň od McCann New York pro Mastercard představuje iniciativu, jejímž cílem je dosáhnout toho, aby si lidé z transgender i nebinárních komunit mohli vybrat jméno, jaké budou mít uvedené na své platební kartě. Projekt, který Mastercard nedávno představil i v Evropě, na D&AD získal žlutou tužku v kategorii Experiential – Community a za různé kategorie PR si vysloužil tři grafitové a jednu dřevěnou tužku.

Courage is Beautiful

Projekt, jenž ukazoval zdravotníky v první linii během pandemie odstartoval iniciativu značky Dove a koncernu Unilever, která globálně podpořila pracovníky ve zdravotnictví pěti miliony dolarů. Vytvořily ji agentury Oglivy UK a Ogilvy Toronto, běžela ve více než 15 zemích v OOH a tisku. Za tiskovou kampaň získala zlatou tužku a dvě grafitové za portrétové fotografie a venkovní reklamu. K tomu ještě tři umístění na shortlistech v dalších kategoriích.

Vertical Cinema

V určitých kruzích mezi kreativci panuje averze k natáčení projektů ve vertikálním formátu, který je ale kvůli rozmachu mobilní reklam čím dál tím žádanější. Společnost Apple s agenturami TBWA\Media Arts Lab a Superprime Films proto natočily krátký vertikální film, na němž se podíleli oscarem ocenění režisér Damien Chazelle a kameraman Linus Sandgren a Grammy oceněný skladatel Lorne Balfe. Projekt získal zlatou, grafitovou a dvě dřevěné tužky a k tomu tři umístění na shortlistech.