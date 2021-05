Šestiminutová jízda od blues k hip-hopu vás zvedne ze židle, i bez koňaku. Hudba totiž koňak nepotřebuje a koňak zase nepotřebuje hudbu. Spolu to ale dává větší smysl. Tak to vidí Rémy i Usher.

Na oslavu jednoho století, které spojilo americkou hudbu a francouzský koňak, se Rémy Martin rozhodla pro spolupráci se sedminásobným držitelem ceny Grammy, zpěvákem, skladatelem a tanečníkem Usherem.

Film „Team Up For Excellence“ vás provede kulturními okamžiky, v nichž hrály koňak a hudba hlavní roli, a to už od roku 1917. Newyorský kreativní butik Fred & Farid, jenž s Rémy dlouhodobě spolupracuje, vzdává v šestiminutovém krátkém filmu hold multikulturním spojením, různorodosti stylů a rytmů a oslavuje cestu hudby od blues k hip-hopu a tance od swingu k break-dance.

„Hudba se obejde bez koňaku a koňak nepotřebuje hudbu, ale je nádherné, že se potkaly a stvořily kulturní harmonii,“ říká Usher, který není jedinou celebritou stojící za touto podívanou. Rémy podpořili také další světově uznávaní kreativci: skladatel a hudební producent Raphael Saadiq, oceňovaná kostýmní výtvarnice Marci Rodgers, uznávaný choreograf Aakomon Jones a slavný režisér Jake Nava.

Film je aktuálně uveden v USA a následně bude představený na dalších trzích.

CREDITY

Zadavatel: Rémy Martin

Název kampaně: Team Up For Excellence

Agentura: Fred & Farid New York

Hudba: Raphael Saadiq

Kostýmy: Marci Rodgers

Choreografie: Aakomon Jones

Režie: Jake Nava