Česká značka luxusní čokolády chce pomoc s marketingem a kampaní podpoří nový patentovaný produkt s houbami reishi či hlívou ústřičnou.

Společnosti Pražská čokoláda a její luxusní značce Steiner & Kovarik pomohl LinkedIn a další sociální sítě, když jí začátek pandemie srazil tržby o 97 procent. Nyní využívá Instagram a Facebook hlavně k podpoře image a PR. Nyní se majitelé firmy Silvie Steinerová a Petr Kovařík rozhlížejí po agentuře, která by jim s marketingem pomohla.

„Uděláme si takové menší výběrové řízení. Budeme chtít pomoci třeba se zjednodušením komunikace. Potřebujeme ujasnit, co řešit a do jaké hloubky i lepší definicí naší cílové skupiny. Budeme chtít pomoci s výkonnostním a digitálním marketingem, akvizicí i udržením vztahu se zákazníky,“ říkají Steinerová a Kovařík v rozhovoru pro Marketing & Media.

V komunikaci se zaměřují na přednosti kvalitní čokolády z bio kakaových bodů, třeba jako bean to bar Aluna, která získala na soutěži International Chocolate Awards nejlepší hodnocení pro čokoládu z Česka.

Značka Steiner a Kovarik chystá také novinku – čokoládu s houbami jako je reishi, hlíva ústřičná, na jejímž vývoji už tři roky spolupracuje s ČZU a VŠCHT. „Naší technoložce se podařilo dokonce dostat do čokolády větší obsah hub, než bývá v drahých tobolkách, které si lidé kupují jako doplňky stravy. Budeme recepturu patentovat. Jakmile získáme užitný vzor, bude kampaň s velkou reklamou, kterou podpoří i vysoké školy,“ upřesňuje Steinerová a Kovařík doplňuje: „Vyjít bychom s tím měli v rozmezí tří čtyř měsíců. Mohlo by to být velmi zajímavé. Třeba si budou lidé v lékárnách místo tabletek za stovky korun kupovat naši čokoládu. Zároveň do komunikace dostaneme motiv zdraví, které je pro nás důležité.“

