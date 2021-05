Foto: The One Club

The One Club otevřel on-line sytém pro podávání přihlášek, se svými projekty se mohou hlásit profesionálové z kreativních oborů do 30 let věku.

Soutěž Young Guns 19 má tři termíny pro podání přihlášek. Nejbližším a nejvýhodnějším datem je 30. červen, kdy zaregistrování projektu stojí 150 dolarů. S každým dalším termínem –12. a 26. července – poplatek stoupá o 25 dolarů. Hlásit se mohou lidé, kterým bylo 30 a méně let v den otevření systému (12. května) a mají minimálně dva roky praxe v kreativním oboru. V přihlášce se posílá portfolio šesti projektů, z nichž alespoň čtyři musejí být profesionální, přičemž nezáleží na datu jejich publikace. Projekty jsou hodnoceny jako kolekce, posoudí je porota složená z předchozích vítězů a odborníků na kreativu. Kdo všechno bude v letošní porotě, pořadatelé teprve oznámí.

„Young Guns mají v kreativním světě své výjimečné místo, posuzují celé portfolio složené z profesionálních i osobních projektů, nejen jeden návrh nebo reklamu. Výhra je speciální v tom, že oslavuje kreativitu jednotlivých osobností a vyzdvihuje nastupující generaci tvůrců,“ uvedl Kevin Swanepoel, šéf The One Club.

Finalisty Young Guns 19 pořadatelé představí během letošního září. Datum předávání ocenění bude teprve upřesněn. Pořadatelé doufají, že bude moci proběhnout fyzicky, počítá se ale též s virtuální či hybridní formou slavnostního večera.

Všichni vítězové obdrží ocenění Young Guns Cube, které je každý rok navrhováno jedním z předchozích vítězů. Letošní trofeje má na svědomí Simon Chénier-Gauvreau, jeden z oceněných v ročníku Young Guns 12 a nyní šéf designu v montrealské agentuře TUX Creative. Zvolil motiv „Bright Days Await“, jenž staví paralelu mezi zářnou budoucností mladých kreativců i lepších dní po skončení pandemie.