Už patnáctý ročník festivalu byl podle porotců a účastníků výjimečný svou kvalitou a důrazem na kampaně, které se zaměřily na lokální komunity a širší společenský dopad.

V nejlepší formě se ukázala agentura MediaCom, která získala působivých 21 trofejí (6 zlatých, 8 stříbrných a 7 bronzových). Vítězství si připsaly například její chorvatské, izraelské, turecké, vietnamské, americké či britské pobočky. MediaCom také získala hned dvě Grand Prix v kategorii „Agency Network of the Year“ a „Campaign of the Year“.

Velký úspěch si připsala také Mindshare, která se na „bedně“ ocitla hned sedmnáctkrát (6x zlato, 7x stříbro a 4x bronz). Indická Mindshare také získala ocenění Grand Prix za „Agency of the Year“.

Mezi nejúspěšnější země na soutěži se zařadily Velká Británie, Indie a USA.

Porotci ze společností jako Google, Adidas, Lego, McDonald’s a Sky strávili více než 25 hodin (v šesti blocích) nad rozhodováním o vítězích. Jednotlivým blokům předsedali: Lex Bradshaw-Zanger, CMO, UK & Ireland v L’Oréal, Ukonwa Kuzi-Orizu Ojo, global CMO v Prime Video a Amazon Studios, Sital Banerjee, senior global leader, media, digital, marketing, Anuj Dahiya, global digital head v Mondélez International, Isabel Massey, global media director v Diageo a Arancha Cordero, chief growth officer v Danone Water.

Níže přinášíme výběr úspěšných kampaní

Dogvertising

Kampaň roku (Campaing of the Year/Grand Prix) od MediaCom pro značku Pedigree, která chtěla zabodovat na chorvatském trhu, si poradila s problematikou GDPR. Pedigree Dentastix se stala první značkou na světě, která využila outdoorovou digitální programatickou reklamu na základě detekce čtyřnohého miláčka. Prodeje stouply o 29 procent.

Similac Touch

Další ukázka od MediaCom (zlato v kategorii Best use of Digital Media, Technology). Similac vyvinula náramek, který umožnil těhotným ženám přijímat dotyky od jejich blízkých navzdory odloučení v důsledku pandemických lokcdownů.

We are the nurses. We are the NHS.

Stříbro pro Mediahub UK za Best Communication Strategy. Úkolem bylo pro britský National Health Service (NHS), národní zdravotní službu, která čelí rozpočtovým škrtům a odlivu zaměstnanců, zajistit nové uchazeče a zpomalit tempo odchodů. Výsledkem bylo například šestiprocentní zvýšení počtu uchazečů o tuto práci.

The Growth of Colonel KI

Mindshare uspěla (zlato v kategorii Best Distribution and Amplification of Content) s kampaní, jejíž výzvou bylo udělat z KFC nedílnou součást League of Legends (LOL), což je nejoblíbenější eSport hra na světě se zhruba 111 miliony hráčů jen v Číně. KFC kampaní získala 70 minut denně navíc, které spotřebitelé se značkou strávili.

How Vietnam Contained Covid-19

Zlato pro Mindshare (Vietnam) v kategorii Best Communication Strategy pro značku antibakteriálního mýdla Lifebuoy. Kampaň také získala stříbro za efektivitu a stříbro v kategorii Best response to Covid-19 a zahrnovala širokou škálu různých aktivit.

#Ageless

Zlato pro agenturu Zenith za kampaň #Ageless pro značku absorpčních pomůcek Tena. Kampaň je součástí platformy „I will be me“, jejímž záměrem je vytvořit zdravější a otevřenější diskusi o inkontinenci a tom, jak ženy vnímají samy sebe ve vyšším věku.

