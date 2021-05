Existuje překvapivě velká skupina firem, pro které je nastartování marketingu obrovskou výzvou. Hledají marketéra „superhrdinu“ a mají ohledně něj nereálná očekávání. Nevědí, jak řídit externí agentury a vyhodnocovat jejich přínos a služby. Marketing řeší nárazově a bez strategie.

Outsourcing marketingu umožňuje právě takovým firmám spojit se s profesionálním týmem a budovat své aktivity efektivně hned od začátku. Naši firmu jsme zakládali s vizí, že typickým klientem bude menší česká společnost. Za čtyři roky jsme zjistili, že je to spíše střední podnik s 50 až 600 zaměstnanci odkudkoli z Evropy. Nejčastěji jde o B2B firmy, které důležitost marketingu dlouho podceňovaly. Společným jmenovatelem bývá podinvestovaný marketing (naším rekordem je 0,26 % obratu).

Pointou marketingového outsourcingu je střednědobá nebo dlouhodobá spolupráce s cílem firmu detailně analyzovat, pochopit její byznys a nastavit marketingovou strategii a plán. Dále je třeba zavést marketingové procesy, najít potřebné dodavatele a partnery a spustit realizaci plánu. Marketingový tým se staví na míru strategii, a hlavně plánu v čase — marketingové stratégy, projektové manažery, ale i jednotlivé specialisty firma využívá jen ve chvíli, kdy je potřebuje. Kdyby si chtěla firma vytvořit takový tým sama, může jí to trvat měsíce až roky. Dalším krokem je vytrénovat stávající tým nebo vybudovat nový tam, kde žádný neměla.

Rádi říkáme, že v ideálním světě naše služby nejsou potřeba. Firma, která má kvalitní marketing nebo ředitele s hlavou zákaznicky orientovaného marketéra, nás nepotřebuje. A takových firem je spousta. Stačí se podívat na oblíbené B2C firmy a e‑commerce. Outsourcing se nehodí ani pro firmy, které vnímají marketing jako výrobu letáčků nebo jako „PPC kampaně“.

Z našich zkušeností vyplývá, že nejdůležitější je, aby najatí marketéři byli partnery, ne pouhými dodavateli. Aby nedostávali zadání na kampaň, ale aby marketing „spolutvořili“ v samém jádru, dostávali informace, měli pravomoce a odpovědnost. Jen tak je možné postavit pro firmu fungující marketing a budovat silný a odolný brand.

Outsourcing marketingu bereme jako odrazový můstek pro to, aby firma vůbec smysluplný marketing začala dělat. Je to cesta, jak realizovat profesionální marketing za zlomek toho, kolik by stálo srovnatelné interní oddělení. Zároveň je to způsob, jak získat tým s hlubokým chápáním firmy, který můžete rychle „vypnout“ i „zapnout“. Jsme přesvědčeni, že hlavním důvodem, proč to má smysl, je zejména totální změna chápání toho, jaké postavení marketing v rámci firmy má.