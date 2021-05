Doba covidová se menší či větší měrou podepisuje na byznysu každého z nás. Z pohledu zástupce reklamní branže a vlastních zkušeností posledních měsíců sleduji, že s tím, jak klienti (a teď mám na mysli velké firmy) v současnosti hledají balanc mezi rychlými, taktickými kampaněmi a spíše strategickou úrovní komunikace své značky, u nás poptávají čím dál více přidanou hodnotu v doporučení pro jejich marketingové a byznysové cíle.

Nejde přitom jen o kampaně v zájmu podpory prodeje, ale i o komunikaci v oblasti péče o zákazníky a často i ucelenou revizi páteřních digitálních ekosystémů. Doba se promítá i do efektivity samotných příprav komunikace. Klienti vyžadují přípravu v kratším čase, ale zvažují i nákladovou část proti hodnotě, kterou od agentury dostanou. Důraz na komplexnější přístup k značce na straně klienta vítáme. Aby však následná spolupráce s agenturou přinášela kýžené výsledky, měly by být už od počátku spolupráce splněny dva zásadní předpoklady: dobře napsaný brief a klientská data relevantní k zadání a cílům klienta. S optimismem si dovolím konstatovat, že v posledních měsících tak 20 procent firem, se kterými jsme přišli do kontaktu, začíná své principy výběru a následné spolupráce s agenturami překopávat.

Reklama

Jsou otevřenější ve sdílení dat a do vytváření komunikační strategie zapojují od samého počátku experty na strategii značek. Díky tomu jsme pak schopni spolu s klienty efekt komunikace lépe vyhodnocovat, učit se a vylepšovat. Kde je přístup k datům klienta přece jen omezen, nahrává nám v průběhu tendru a přípravě relevantní‑ ho návrhu naše strategické oddělení a sdílení odborností v rámci skupiny. Bez ohledu na to, zda jsme v takových tendrech uspěli či ne, jsem přesvědčen, že tento přístup přináší zadavatelům zásadní prospěch ve smyslu správně zvolené komunikační strategie a exekuce s dopadem na efektivitu. A to jak z pohledu dosažených výsledků, tak i ceny za realizaci.

Co tedy chybí u té většiny ostatních firem? Je to vlastně už docela ohraná písnička: povrchně sepsané briefy bez podpisu CMO, nedostatek relevantních dat, nejasné střednědobé až dlouhodobé cíle dotyčných značek. Přesto věřím, že události posledního roku postupně noty tohoto songu přepíšou.