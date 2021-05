S blížícím se mistrovství Evropy ve fotbale se pivní gigant Heineken rozhodl v kampani trochu rozproudit fanouškovskou rivalitu.

V rámci kampaně „Finally Together“ vytvořenou ve spolupráci s agenturou Publicis chce značka ponouknout spotřebitele i fanoušky, aby si během šampionátu dali společně při sledování pivo a užili si po dlouhé době rivalitu na reprezentační úrovni. A nebáli se i trochu vzájemně poškádlit, jako ve spotu, kdy se z dobrosrdečné pomoci vyklube často poťouchlý prank a propagace vlastního týmu.

ME ve fotbale přivítá letos v termínu od 11. června do 11. července celkem jedenáct měst v Evropě, mezi nimi Amsterdam, Baku, Sevilla, Bukurešť, Budapešť, Kodaň, Glasgow, Londýn, Mnichov, Řím a Petrohrad.

„Heineken chce vytvářet příběhy, které budou rezonovat komunitami fanoušků po celém světě. Věříme, že kampaň ‘Enjoy the Rivalry’ se dotýká běžných událostí a situací, které fanoušci během turnajů zažívají a Heineken na to upozornil vlastním vtipným způsobem,” uvedl šéf globálních partnerství značky Hans Erik Tuij.

Ambasadorem značky bude legenda francouzského fotbalu Thierry Henry a v rámci propagace odpovědného pití bude značka propagovat více také nealkoholický ležák Heineken 0.0. Kampaň poběží v televizi, digitálu a OOH a k vidění bude i ve fanzonách měst. Po každém z 51 zápasů mistrovství se bude udělovat cena Heineken hvězda zápasu.

Japonci se na OH nijak netěší

Co se týká druhé vrcholné akce roku, podle průzkumu, který o víkendu zveřejnila japonská tisková agentura Kjódó, si téměř 60 procent Japonců přeje zrušení letních olympijských a paralympijských her. Čtvrtina dotázaných obyvatel pořadatelské země si myslí, že by se hry měly konat navzdory zhoršující se epidemické situaci, ale bez účasti diváků. Dalších 12,6 procenta respondentů se domnívá, že by alespoň omezený počet diváků měl mít přístup na sportoviště. Pořadatelé již dříve rozhodli, že se hry uskuteční bez účasti diváků ze zahraničí.

Výsledky průzkumu odrážejí narůstající skepsi z pořádání her, které již byly kvůli pandemii o rok odložené. V současnosti se Japonsko potýká se čtvrtou vlnou epidemie. Olympijské hry mají začít 23. července. V Tokiu a dalších osmi prefekturách je až do 31. května vyhlášen stav nouze. Petici proti OH v Tokiu podepsalo v Japonsku 351 tisíc lidí, což je zemi o 127 milionech obyvatel stále pouze zlomek.