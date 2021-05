Grilování je velice sezonní záležitostí, zpozorněnt už teď by proto měli všichni, kterých se týká. A abyste měli patřičnou inspiraci, vybrali jsme pro vás v MAM tři různé realizace z místa prodeje, které zhodnotily naše porotkyně.

Aktuálně hodnotí:

1. Weber

Vše, co jste chtěli vědět o grilování

Německo



Společnost Weber-Stephen otevřela svůj první německý „Original Store“ už v roce 2014. Od té doby jej několikrát upravovala do dnešní podoby. Prodejní koncept slovy tvůrců kombinuje „akci, integraci, poradenství a prodej v perfektním souladu“. Neslouží jen k představení portfolia, ale v části prodejny nazývané „koutek dědictví“ zákazníkům odhaluje i historii firmy. V další části je kuchyně a malá restaurace, v rámci níž mohou zákazníci ochutnat menu z grilu a rovněž se přiučit od zdejších kuchařů. Přímo v prodejně si mohou vyzkoušet grilování na šesti „indoor“ grilech nebo se poučit o pěstování bylin v přilehlé zahradě. V nabídce prodejny je také „Original Weber Grill Academy“. Materiálům dominuje cihla, beton, dřevo a kov. Převahu přírodních odstínů narušují červené detaily. Modernost multimediálních stěn a LED ohňů doplňují jednoduché křídové nápisy.

Anna Brůžková

****

Designová prodejna pro milovníky grilování se vším všudy je tu. Líbí se mi vše co je v prodejně dostupné – sekce s grily, dřevem, surovinami, příslušenstvím a dokonce také prostor grill academy. Suprově propojeno a dohromady krásně sladěno. Celý koncept používá materiály spojené s grilováním. Cihlové obložení zase připomíná dům, u kterého většinou lidé grilují. Povedené.

Linda Petrová

*****

Geniálně jednoduché: neprodáváme grily, ale zážitek s nimi. Tady to umí skvostně zabalit do příběhu a prodejna celé téma grilování do detailu chápe. Perfektní navigace a category management, sladěný design, atmosféra umocněná světlem. A hlavně soustředění na smysly zákazníka, restaurace s grill menu i využití indoor grilů v provozu prostě voní jídlem a to je jasný spouštěč. Smysly prodávají.

Lenka Gajzurová

*****

Tohle nevzniklo za jeden večer. Každý milimetr tohoto obchodu vás vtahuje do hry. Stačí vejít a víte, že neodejdete s prázdnou. A kdyby vám to nechtěli prodat, tak budete prosit a žadonit a plazit se po podlaze, jen aby vás nechali utratit svých 30 tisíc za věci na grilování. Prezentace zboží je zde povýšena na vytváření nezkrotitelné touhy. Takže pozor, je to past, která vás chytí a nepustí.

2. Kohle

Také uhlí si zaslouží design

Německo

Prodejní displej pro prémiové grilovací brikety od společnosti Kohle Manufaktur určený pro hobby markety určitě přitáhne pozornost zákazníků. Merchandisingovou sadu z lepenky tvoří několik typů displejů. Každý je samostatnou maloobchodní jednotkou určenou jak pro přepravou zboží, tak přímo pro prodej. V prodejně pak stačí odtrhnout čelní část, horní složit dovnitř a vše se přemění v atraktivní displej, který má i polici na umístění podpalovacích gelů. Tímto způsobem je možné v rámci jednoho stojanu vystavit společně dva produkty. Ty jsou pak také součástí speciálního balení v brandovaných krabicích, které je možné vyskládat na jednu paletu. Hlavní motiv tvoří fotografie briket, tedy odstíny černé barvy v kombinaci se zlatou, což jsou i korporátní barvy Kohle. Na každém displeji jsou pak jako doplněk použity i lifestylové fotografie související s grilováním.

Anna Brůžková

***

Brikety na grilování si také zaslouží nějakou tu podporu prodeje a to můžeme vidět zde. Na první pohled jednoduchý kartonový stojan, avšak s velkou zátěží na police, není lehké vyrobit. Linie na bočnicích mají dle mého názoru připomínat tvar pytle, v kterém se brikety prodávají, a to je celkem hezky vymyšleno. Není to žádná velká originalita, ale s nejspíš omezeným budgetem zvládnuto obstojně.

Linda Petrová

*

Funkcionalita skvělá, ale potenciál něco říci minimální. Co se zákazník dozví z dálky: uhlí je černé. A značku. Není dramatizován ani vizualizován benefit – někde u podlahy sdělení o 4,5 hodině žáru, ale ten nikde vidět není. Alespoň bok by mohl být chutný, ale zde se vše slévá a namísto jídla se do zorného úhlu dostaly lidé jako z kosmetiky. Škoda, chtělo to kromě konstruktéra i grafika.

Lenka Gajzurová

****

Tady se stalo hodně věcí, ale základním kamenem je efektivita. Jde o univerzální řešení, které v in-store prostoru nenarazí na standardní omezení a při instalaci nejde nic zkazit. Náklady jsou zde jistě pod kontrolou. Je ale zřejmé, že tento přístup má i svoje limity, zvláště u prémiového zboží. Tady jednoznačně pomohli designéři a nevýhody čistě praktického řešení doslova smazali.

3. Knorr

Všechny chutě na jednom místě

Německo

Značka Knorr se v rámci kampaně se svým šéfkuchařem Luigi Carolou rozhodla upozornit na stávající portfolio vhodné ke grilování a rovněž představit nové produkty. Těžištěm kampaně byla spotřebitelská soutěž a komunikace v místě prodeje. Při nákupu jednoho z vystavených produktů Knorr mohli zákazníci každý den vyhrát jeden ze tří grilů nebo jednu ze třiceti tří grilovacích lopatek se značkou „Luigi Carola“, kterou pak bylo možné vypalovat na steaky. Paletovému vystavení dominovala svěží zelená barva a z dálky poutal slunečník. Na místě byly pak spotřebitelům kromě široké nabídky omáček vhodných ke grilování k dispozici také brožurky s recepty od Luigiho.

Anna Brůžková

*

Bohužel tuto kampaň nemohu hodnotit moc pozitivně. Celé mi to trošku připomíná reklamy X let zpátky. Kuchař přes celou komunikaci působí jako prodejce v teleshopingu. Klasické paletové vystavení je také velmi tradiční a podle mě dosti neoriginálně navrženo. I s paletovým vystavením se dají dělat divy. Jediné, co se mi v kampani líbí, je „razítko“ na maso, které zákazník může vyhrát, zakoupit.

Linda Petrová

***

Klasická aktivace, hezky uspořádaný, přehledný sortiment na běžně používaných kartonážích s obecnou grafikou. Nijak nápadité, primárně funkční prvky. Jediné, co z toho dělá koncept, je ten slunečník. Komunikace je násilím docpaná. S příjemným vizuálem by se dalo pohrát a ne ho tam jen „zapíchnout“. Něco na vystavení i chybí, lépe ukázat dárek, upozornit na recepty od celebrity…

Lenka Gajzurová

***

Soutěž, šéfkuchař, hodnotné ceny a hezky zpracované recepty na grilování vždy zpestří nakupování a značka tak jistě pozitivně zapůsobí na vnímání zákazníků. Akce je navíc podpořena i v digitálním prostoru, a tak se uvažování o nákupu vhodně přesouvá do míst, kde nyní trávíme mnohem více času. Samotná realizace v POS ale není ničím zvláštní, nezaujme a vlastně zaostává za celkovou myšlenkou.

Komentář k tématu grilovaní

Rozjitřit hezké vzpomínky

Anna Brůžková, Dago

Grilování je u nás stále větším trendem a koníčkem všech věkových kategorií. Bude to nejspíš tou atmosférou, kterou si každý hned vybaví, jakmile slyší toto slovo. Nejen, že cítíme pohodovou a přátelskou atmosféru, setkání s blízkými, slunečné počasí, ale také velmi dobré a kvalitní pochutiny s tím spojené. Mnoho lidí se dokonce těší na letní dny právě kvůli grilování. Z toho logicky plyne, že se do vybavení a delikates investuje stále více finančních prostředků a na trhu sílí konkurenční prostředí.

Právě proto se stále častěji ať už výrobci grilů, příslušenství ke grilování či potravinářské společnosti obracejí na marketingové agentury s prosbou o pomoc své zboží zviditelnit, odlišit od ostatních a uspokojit potřeby zákazníků.

Když člověk plánuje nějakou tu grilovačku, nákupní košík přetéká. Je nutné zakoupit uhlí, maso, omáčky, sýry, klobásky, pivo, obracečku na maso a takto můžeme jmenovat dál a dál. Zmíněné zboží je však z různých kategorií. A právě proto velmi často vstupuje do hry takzvaný „cross category“ marketing. Ten se snaží zákazníkům nákup co nejvíce zpříjemnit a zjednodušit. Dodavatelé se tedy domluví a v rámci nějakého paletového vystavení, promo koutku nebo regálového řešení nabízejí své produkty pohromadě. To je výhodné pro všechny zúčastněné, jelikož dodavatelé sdílejí náklady na POS materiály, zákazníci mají vše po ruce, na nic nezapomenou, a díky tomu v obchodě utratí maximální částku peněz, a to se líbí zase provozovatelům.

POS materiály pro grilování mají jednu velkou výhodu — je velmi snadné navodit nakupujícím tyto radostné prožitky, díky tomu je přesvědčit k nákupu a uspořádání nějaké sešlosti u rozpáleného ohně. Jako velmi vhodné se nám osvědčila vystavení s reálným grilem, kde se připravovalo maso a kolem bylo příjemné posezení. Na to lidi rozhodně slyší. Ihned se jim podvědomě vybaví vzpomínky a radostné pocity z grilování. Právě takto šťastné zákazníky si každý obchodník a dodavatel přeje. Marketingovou strategii je však nutno velmi dobře naplánovat a aplikovat.