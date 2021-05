Ještě do 25. května 2021 mohou vydavatelé digitálních médií přihlašovat své projekty do soutěže Wan Ifra Digital Media Awards Europe 2021. Úspěšné projekty postoupí do světového klání.

Projekty budou hodnoceny panelem editorů a mediálních expertů z celého světa. Seznam porotců zůstává skryt až do vyhlášení výsledků 1. července 2021. Seznam finalistů bude znám 24. června 2021. Předávací ceremoniál se bude konat v MuseumsQuartier ve Vídni. Vítězové se zúčastní soutěže World Digital Media Awards.

