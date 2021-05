Poslední termín, do nějž je možné zasílat zvýhodněné přihlášky do soutěže o inovativní využití médií a kreativní přístup při plánování mediálních investic, se blíží. Vyhlášení výsledků bude v říjnu.

Soutěž Flema Media Awards je otevřená pro autory českých a slovenských kampaní, mediální, komunikační i digitální agentury a také pro zadavatele. Včasná přihláška odeslaná do 31. května vyjde na 5 900 korun plus DPH. Řádný termín pro přihlašování prací je 18. července. Ten už ale vychází na 11 900 korun plus DPH.

Letošní 16. ročník soutěže byl pro přihlášky otevřen už v polovině února. Dříve než v předchozích letech. Podle pořadatelů prodloužení období pro přihlášky poskytne zájemcům čas přemýšlet i nad jejich formou, a tím přispět i ke zkvalitnění soutěže. „Jsme zvědaví, zda se i v loňském, tak komplikovaném roce, podařilo vytvořit kampaně, které byly něčím výjimečné. Pokud platí, že nejlepší olej vzniká pod tlakem, máme se na co těšit,“ uvedl při otevírání soutěže pro přihlášky Hynek Cimoradský, řídící partner společnosti Flemedia, která soutěž pořádá za podpory HyperCube, Nielsen Admosphere a GolfDigest.

Jako každoročně bude porota vyhodnocovat práce ve dvou kolech. V prvním kole posoudí práce zhruba stovka marketingových odborníků z řad zadavatelů, médií a agentur pomocí online aplikace. Ve druhém kole se sejde 25 z nich osobně (případně on-line) a vybere vítěze. Shortlist bude zveřejněn 14. září, slavnostní galavečer spojený s vyhlášením vítězů se v případě kladné epidemiologické situace uskuteční 21. října v Praze.

V loňském 15. ročníku uspěly agentury Triad Advertising, We Digital či PHD. Cenu Grand Prix obdržely agentury Oliver agency a Getlike za práci #OciPrePlac pro organizaci Post Bellum upozorňující na téma extremismu na Slovensku. Ve speciální kategorii Nejodvážnější počin uspěla kampaň na seriál HBO Bez vědomí, kterou připravila agentura Symbio pro HBO Europe.