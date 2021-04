„Pane vicepremiére, nepřijdete si jako voš..st?“ zeptal se v pořadu Na rovinu s Karlem Havlíčkem pan Klobása. „No, občas jo,“ odpověděl superministr. Já se mu, upřímně, ani nedivím.

I pro nás, experty na komunikaci, je poslední rok při sledování počínání politiků hodně náročný. Stále marně doufáme, ale zlepšení komunikace českých politiků směrem k veřejnosti je v nedohlednu.

Při festivalu tragické komunikace se poukazovalo například na chybějící krizový plán, obětování institucí na úkor politického marketingu i neschopnost covid-PR nějak zastřešit a doručit ty nejdůležitější informace ke všem, od Aše po Jablunkov. Vládě ani opozici to moc nešlo, tak začaly pomalu najíždět na zcela jinou strategii. Záhadně zmizel občan a přišel volič. Ten, kterému má být vlastně úplně jedno, jak s ním politici komunikují nyní, ale důležité je, co bude v říjnu. Ne však důležité pro občany nebo voliče, ale pro ty, kteří s námi více než rok nezvládají komunikovat. Zde je několik přístupů, jaké si v posledních týdnech zvolily české politické strany.

Děláte to tak skvěle, že vám za to ve výsledku nadávají všichni. No, protože nejhorší by přece bylo, kdyby vás náhodou za vaše kroky, a hlavně jejich prezentaci, někdo pochválil.



„Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá,“ praví české přísloví. Hlavní představitelé koronavirové krize z ANO to mají jinak. Důkazem nám může být pořad „Na rovinu s Karlem Havlíčkem“, ve kterém nám superministr opět ukazuje, jak taková komunikace s veřejností funguje. Oni vás totiž nekritizují, protože vám to nejde, ba naopak. Děláte to tak skvěle, že vám za to ve výsledku nadávají všichni. No, protože nejhorší by přece bylo, kdyby vás náhodou za vaše kroky, a hlavně jejich prezentaci, někdo pochválil.



S odhlédnutím od politických idejí je nutné přiznat, že komunikaci se svými cílovými skupinami i v průběhu koronavirové krize zvládají především Piráti. V obsahu i formě sdělení působí Ivan Bartoš srozumitelně prakticky pro každého. Možná i díky tomu, že nemluví o covidu ve floskulích, ale vždy dokáže najít konkrétní příklad a zkratkovitě (ale kvalitně) přinášet nápady na řešení. A hlavně, jsou vidět. Pohltili STAN, v komunikaci jsou konzistentní a na vlně preferenčních průzkumů si užívají doby, kdy jim zatím nikdo nemůže nic vyčítat. Tedy až na to, když se jejich místopředsedkyně naplno projevují při snaze o kondolenci.



Nejnovější akvizicí v bizarních komunikačních strategiích je předvolební kampaň ČSSD s názvem: „Víme, co po covidu.“ Tleskáme oranžové stáji (po rebrandingu možná už červené?) a těšíme se na to. Ona totiž současná vládní strana, která kromě červeného svetru (vidíte, asi už červená strana) nevěděla, jak komunikovat při covidu, jistě bravurně zvládne oslovit voliče po něm. A teď otázka za zlatého Hamáčka. Hele, a bude už v říjnu po něm?



Na to se občanům snaží odpovědět i volební koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). S velkou pompou představili její zástupci Excel tabulku (nečitelnou v grafice sociálních sítí, natož naživo), která pojednává o jakési alternativní realitě, kde covid již neexistuje. V době hluboké přetíženosti zdravotnického systému, nedostatku očkování a neschopnosti získat zpět důvěru občanů totiž považuje za svou hlavní komunikační prioritu něco, čemu má problém porozumět i člen Mensy. Věřte mi, pár jich znám.



Nezbývá, než prozatím uzavřít dnes již kultovní parafrází ministra zdravotnictví Jana Blatného. Komunikace k veřejnosti politiků v ČR se buď zlepší, nebo zůstane stejná, nebo se zhorší.

PS: Myslíte si, že tu někdo chybí? Nechybí!

Jakub Splavec působí v AMI od roku 2017, pečoval o klienty Liberty Ostrava, CGN nebo Škoda Transportation. Od ledna vede tým zabývající se klienty jako Accolade, Residomo, Letiště Brno nebo O-I Czech Republic. V PR se pohybuje šest let, před AMI se věnoval projektům z oblasti ekonomiky, energetiky a financí. Specializuje se na interní a krizovou komunikaci