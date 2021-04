Český e-shop s módou Zoot v aktuální jarní kampani slibuje zákazníkům vypadat dobře i v reálném světě. Naráží tím na často vyumělkovaný a retušovaný vzhled účinkujících v reklamních spotech a na sítích.

Tvář kampaně Zoot je opět Nikol Štíbrová, která se objevila už ve vánočních videích. „Jako matka se často dostanete do situace, kdy musíte improvizovat, nebo brát věci takové, jaké jsou. Snaha o dokonalost za každou cenu nedává smysl, není na to ani čas ani energie. Je třeba brát každodenní život s nadhledem a nadsázkou. Jen tak si člověk může udržet vnitřní klid a spokojenost,“ říká herečka a influencerka.

Kampaň je postavená na porovnávání situací z reálného života v kontrastu s reklamou nebo prezentací na sociálních sítích. „V reálném životě nikdo není dokonalý. Výjimkou nejsou ani známé osobnosti, modelky či influenceři. Proto jsme rádi, že opět můžeme spolupracovat s Nikol Štíbrovou. Její styl je totiž autentický, umí si dělat z nedokonalosti srandu a bere věci s nadsázkou. A to je přesně to, co chceme našim zákazníkům sdělit. že Zoot je pro ženy a muže takoví jací jsou,” říká Michaela Lelková, brand manažerka Zootu s tím, že kampaň se zároveň snaží upozornit na problematiku „impostor syndrome“, v češtině též známého jako syndrom podvodníka.

Ten mimo jiné způsobuje strach z nekompetentnosti nebo také z přesvědčení, že si o vás okolí myslí, že si úspěch nezasloužíte. K jeho rozvinutí napomáhá například popularita sociálních sítí. Časté srovnávání osobního života s známými osobnostmi pak může vést mimo jiné k podkopávání vlastní důvěry.

Kreativní koncept i produkci zajistila agentura Ginfizz. V kampani budou nasazeny tři brandové spoty se stopáží 20 vteřin. Dva zaměřené na ženy, jeden na muže. Kampaň je 360stupňová a poběží v televizi, tisku, outdooru, na internetu a sociálních sítích.

„Cílem bylo vystoupit z řady globálních univerzálních kampaní a oslovit českého zákazníka. Chtěli jsme, aby viděl v televizi sám sebe, aby se s našimi hlavními aktéry mohl ztotožnit. Jsme původně česká firma, proto chceme zapojit humor a nadhled takový, jaký je Čechům vlastní,” dodal CCO Zoot Martin Vrána.