Největší sociální síť světa Facebook se stává konkurentem v oblasti reklamy pro televizní vysílání, firma chce v „nové éře“ nabídnout značkám více možností pro reklamy v oblasti přehrávaného videa.

Podle Iana Edwardse, ředitele pro globální konektivitu ve Facebooku, má video obsah na sociální síti každý měsíc dosah až kolem dvou miliard lidí. „Facebook se stal významným konkurentem v oblasti reklamy a videa. Sedmdesát procent in-stream reklamního videa lidé globálně zkouknou až do konce. Naší výhodou je schopnost přinášet reklamu k relevantnímu publiku lehce a inovativní cestou,“ uvedl Edwards. Například s využitím nástroje Video Topics mohou být marketéři podle něj ještě specifičtější ohledně cílení, než u jiných sítí.

V nabídce je přes 20 témat a dalších 700 subkategorií, marketéři z nich mohou volit a následně reklamu nabídnout tvůrcům obsahu a příslušným uživatelům. Poté, co byla možnost in-stream videa vložena do Feedu a Stories vedlo to podle Facebooku ke zvýšení zapamatelnosti reklamy až o 1,5 násobek.

Podle zástupců firmy například Instagram testuje další možnosti reklamy v rámci Reels na trzích v Brazílii, Indii, Austrálii nebo v Německu, na Instagramu sleduje ostatně podle dat Facebooku nějakou značku téměř 9 z 10 lidí. V USA Facebook zase testuje takzvané Sticker Ads v rámci Stories, které značkám a influencerům nabízejí další možnost monetizace video obsahu. Marketérům jsou k dispozici sloty pro reklamu na celou obrazovku či mobilní zařízení o délce až 30 sekund.

„Kratší formáty videa byly pro Facebook od začátku zásadním formátem a tvůrci se na ně ostatně zaměřují nejvíce. Video formáty jsou pro každou síť různé i pro jednotlivé aplikace a nabízejí tak více možností. Lidé mohou sledovat kratší videa ve Feedu nebo Stories a u delších formátů nabízíme Facebook Live nebo IGTV. Kombinace našich řešení nabízí inzerentům správný mix k oslovení zákazníků, kde potřebují,“ dodal Edwards.

Většina přístupů na sociální sítě je dnes z mobilních telefonů a aplikací, jejichž počet stažení u FB a Instagramu překročil už tři miliardy. Facebook má přibližně čtvrtinu amerického online reklamního trhu, tržby za reklamu v roce 2020 překročily 80 miliard dolarů. Podle průzkumu Social Media Examiner plánuje 66 procent marketérů pracovat více s videem a reklamou na této sociální síti, pro 7 z 10 jde o první volbu, následuje Instagram a až poté YouTube nebo LinkedIN.