Druhou letošní AdParádu vyhrál spot F-evoluce od agentury Jinej Gang. Scénář pro něj vytvořil Petr Čtvrtníček, jenž byl zároveň hostem hitparády Art Directors Clubu, která se nově usídlila na Mall.tv.

Rovněž letošní druhá reklamní hitparáda Art Directors Clubu (ADC) přišla s dalšími novinkami. Po přechodu do videoformátu se pořad usídlil na vlastním kanálu na Mall.tv. Zároveň novou znělku, již v rámci pro bono spolupráce realizovalo studio RUR a jejími tvůrci jsou Patrik Bergman a Matěj Pospíšil.

Produkci aktuálního dílu AdParády s podtitulem „Čtvrníček nakopal fotbalovou mafii“ měla na starosti společnost Action Please a režie se ujal Radim Dittrich. Asi příliš nepřekvapí, že si moderátorské duo Wilhelm a Miky, tedy Pavel W. Přibyl z kreativního dua Wilhelm Kinga a Miky Karas z Madmonq, pozvali jako hlavního hosta právě Petra Čtvrtníčka. Ten je zároveň spoluautorem scénáře a jednou z hvězd vítězné kampaně F-evoluce od agentury Jinej Gang pro iniciativu Fotbalová evoluce, jejíž hlavní tváří je fotbalista Vladimír Šmicer. V kampani se vedle něj objevila řada dalších osobností včetně například Davida Kollera, v reklamě nemohl chybět ani Ivan Trojan.

Které kampaně se umístily v první pětce a jaké se dostaly na shortlist? O tom rozhodovala porota sedmi „borců a borkyň“: stratég agentury Brain One Tomáš Hrábek, kreativní ředitelka Leo Burnett Nikola Foktová, creative group head v Ogilvy Jakub Cabejšek, copywriter v Action Please a Idea Please Lada Poštulková, kreativní ředitel TV Nova Alan Záruba, herečka, dramaturgyně a produkční Bára Jánová a Jan Polouček, výkonný ředitel neziskové organizace Post Bellum, jejíž spot se stal vítězem minulé první letošní AdParády.

1. místo: F-evoluce od agentury Jinej Gang pro iniciativu Fotbalová evoluce

Projekt Fotbalová evoluce má za cíl chránit svobodu rozhodování okresní kopané, jejímž největším problémem je papalášství. V aktuálních spotech se řeší korupční skandál kolem bývalého místopředsedy Romana Berbra a dalších. Scénář má na svědomí host aktuální AdParády Petr Čtvrtníček společně s Ondřejem Hüblem z agentury Jinej Gang. Produkce se ujala agentura Daylight films, kamery a režie Dominik Miškovský.

Komentář porotce: „Je to dlouhý jak fotbalovej zápas. Ale přes mé počáteční přesvědčení se nesmát a soudit jsem podlehla. Tenhle styl humoru asi máme v DNA. A podstata super!“

Bára Jánová, herečka, dramaturgyně a produkční

2. místo: Využijte svůj hlas… od Triad Advertising pro Hlas proti násilí

Využijte svůj hlas a prosazujte s námi opatření proti násilí a na pomoc jeho obětem, zní výzva spotů v boji proti domácímu násilí, na pomoc obětem stalkingu či znásilnění. Cílem kampaně „Chce to souhlas“ je změnit definici znásilnění díky spojení se skrz podpis petice. Pod kreativou kampaně je podepsána agentura Triad Advertising. Spoty v produkci společnosti Stink Films režíroval Jakub Jirásek.

Komentář porotce: „Silné téma je ve spotu ukazováno na typických ‚autentických‘ situacích, do kterých se oběti domácího násilí dostávají. Ano je potřeba to změnit a spot je v tomto směru jednoznačným apelem. Výzva k připojení se k petici v textu s voicevrem je dost konzervativní způsob, jak spot doříct, čím potřebuju. Ale lepší řešení mě nenapadá.“

Jan Polouček, výkonný ředitel neziskové organizace Post Bellum

3. místo: Víme jak to doma chodí od BeefBrothers pro Concept

Pohled někoho kdo má pro nás pochopení a ví, jak to doma chodí. Spot ukazuje prožití náročného dne v domácnosti z pohledu robotického vysavače Concept, jenž je dle claimu „chytře vymyšlen pro náš jednodušší život“. Spot vytvořili BeefBrothers v spolupráci s Creative Embasy. O režii se postaral Jan Švejkar.

Komentář porotce: „Robotický vysavač komentující prasata, kterým uklízí byt? To je super nápad! Zpracovaný je ale příliš opatrně. Chápu proč, ale je to škoda. Udělal bych z vysavačů extrémnější charaktery – toxicky pozitivní, milující špínu, nacházející smysl života v uklízení. Depresivní toastovače naruby. S hlasem Marka Vašuta. Zůstává ve mně smutek z nevyužitého potenciálu dobrého nápadu, ale i to je tisíckrát víc než u většiny kampaní!“

Tomáš Hrábek, Stratég Brain One

4. místo: Spot od DDB Prague pro Panzani

Těstoviny jí rodina přibližně 4 286krát za život, říká se v reklamě pro značku Panzani, která se točí okolo různých vtipných situací, které se u tohoto jídla dají zažít. Tyto dle sdělení „nelepí, ale vaši rodinu stmelí“. Na tom staví kreativa od DDB Prague.

Komentář porotce: „Až na prapodivné sdělení na závěr (semolina kvality oro – co to jako je?) spot hezky odsýpá, má to příjemnou rodinnou atmosféru. A našel by se tam i ten insight.“

Lada Poštulková, copywriter v Action Please a Idea Please

5. místo: Život je lepší, když jsme spolu, od Triad Advertising pro pojišťovnu Uniqua

„Život je lepší, když jsme spolu,“ říká spot ke spojení pojišťoven Uniqa a Axa. Značka Axa opouští český trh a rebranding Uniqa podporuje silnou dvouměsíční kampaní. Televizní spot se připravoval ve verzích pro český a slovenský trh. Kreativní koncept vytvořila agentura Triad Advertising Bratislava s produkcí Hitchhiker Films. Spot režíroval Tomáš Řehořek.

Komentář porotce: „Na ten ‚zakázaný‘ půlený vizuál se vlastně docela dobře dívá. Byl bych úplně nepoetický a snažil se udržet obě půlky propojené až do konce.“

Jakub Cabejšek, creative group head v Ogilvy

Práce ze shortlistu:

Koordinátoři přípitků – Skvěle namíchaný život od agentury VCCP pro Becherovku

Kampaň Becherovky v nových spotech od VCCP a v režii Milana Baloga poukazuje na to, že úspěch není jen součástí práce a že je třeba na plný úvazek brát i samotný život. Spokojený život spočívá ve správném mixu. Je důležité si ho namíchat tak, abychom vybalancovali práci a volný čas a mohli se víc těšit z maličkostí.

Komentář porotce: „Ne skvěle namíchaný život, nýbrž skvěle namíchaný mainstream. Musela to být perfektní párty, ale chybí mně tam nějaký moment překvapení a nějaká tečka. Vtip na konci s přípitkem a hledáním koordinátorů přípitků je asi marketingově slibný, ale moc mě to nedostalo.“

Alan Záruba, Kreativní ředitel TV Nova

Kampaň k očkování od DDB Prague pro Hlavní město Praha

Praha spustila svou kampaň k očkování proti covidu, která se zaměřuje na motivaci široké veřejnosti k očkování, ochraně vlastního zdraví a zdraví blízkých a také na vidinu návratu k běžnému způsobu života. Praha se rozhodla vydat vlastní cestou z důvodu, že dle vedení města se nemůže spolehnout jen na osvětovou kampaň státu. Kreativa je od agentury DDB, která ji připravila zdarma. Vedle DDB se do spolupráce bezplatně zapojila řada dalších subjektů (např. s poskytnutím reklamního prostoru). Produkci zabezpečila Boki Production.

Komentář porotce: „Každá kampaň, která bojuje PRO aktivní boj a PROTI pasivní agresivitě je výhra.“

Bára Jánová, herečka, dramaturgyně a produkční

Profesionálové od WMC/Grey pro Remax

Prodávejte své nemovitosti chytře, radí televizní kampaň realitky RE/MAX v režii Jakuba Žídka od agentury WMC/Grey. Všechny televizní spoty jsou s nadsázkou a humorem postaveny na principu kontrastu dvou světů. První část příběhu popisuje nesnáze při prodeji realit, druhá ukazuje, jak si podobné trápení ušetřit.

Komentář porotce: „Každý kdo někdy prodával/kupoval nemovitost se přesně s takovým přístupem makléřů potkal. Reklama cílí na obecně sdílenou špatnou zkušenost, vymezuje se proti ní a nabízí profesionální řešení. Myslím, že to může být docela účinné…“

Jan Polouček, výkonný ředitel neziskové organizace Post Bellum

Řekněte Hello něčemu novému od Ogilvy pro Hello Bank

Hello Bank! spustila první vlnu nové kampaně, která je zároveň premiérou jejího nového komunikačního konceptu Goodbye & Hello. Značka v něm staví na protikladu loučení se s něčím starým, nefunkčním, komplikujícím život a vítání jednoduchých řešení. O kreativu se postarala agentura Ogilvy. Hudbu ke spotu na míru zkomponoval Roman Holý, režie se ujal Jan Zajíček.

Komentář porotce: „Chápu efektivně vystavěný příběh, rozumím smyslu, ale trochu mně vadí, že je to sled záběrů z video banky (alespoň to tak působí), a pak také celkem plochý hudební podkres.“

Alan Záruba, kreativní ředitel TV Nova

Chameleon: Všechno se dá zjednodušit od agentury Zaraguza pro ČSOB

Skupina ČSOB představuje nový komunikační koncept, jehož tváří je modrý chameleon. Ten bude vystupovat v roli každodenního experta. Jeho hlavním úkolem bude pomáhat lidem, aby si i v bance připadali jako doma a porozuměli všem produktům od účtu až po investice. Nový claim „Jednoduše pro vás“ se stane i součástí loga ČSOB a podpoří hlavní cíle komunikace. Koncept připravila Zaraguza, o produkci se postarala společnost Boogie Films. 3D produkci mělo na starosti studio Plaftik. Režie se ujal Maxmilian Turek.

Komentář porotce: „Je to hezky udělané, ale life hacks animovaného strunatce mě moc nezajímají. Možná by ‚fuck-upů‘ v kuchyni nemusela být celé série a stačilo by se víc věnovat jednomu, nebo jeho vyústění.“

Jakub Cabejšek, creative group head v Ogilvy