Oceňovaný dánský filmový a reklamní režisér Martin de Thurah natočil v Praze pohádkový spot pro online realitní tržiště Zillow.

Pandemie mnoho lidí přivedla k přemýšlení o tom, jak a kde chtějí žít. V Americe vlivem covidu změnilo bydlení v uplynulém roce pět procent lidí. U mladých dospělých tak učinil jeden z deseti. To vedlo k fenoménu brouzdání po realitních servrech, což se znatelně projevilo rovněž i na návštěvnosti realitního tržiště Zillow. Vlivem větší poptávky společnost rozšířila služby tak, aby bylo reality jednodušší pronajímat, nakupovat i prodávat. Změny měla uživatelům přiblížit kampaň. Zillow se však místo vysvětlování rozhodla pro emoce. „To move is to grow“ je slogan brandové kampaně, která má z platformy pro hledání bydlení udělat novou full-servisovou realitní službu.

„Náš průzkum nám ukázal, že více než 75 procent těch, co se nedávno přestěhovali, bylo brzděno emočními faktory, jako je strach ze změny, přestože osmdesát procent pak uvedlo, že ta změna za to stála. I když je někdy těžké něco v životě změnit, může to přinést obrovskou naději, možnosti a vzrušení. Zillow má služby a znalosti, které mohou uživatele provést každým krokem tohoto velkého rozhodnutí, usnadnit mu ho a dát mu větší důvěru v to, aby se posunul vpřed,“ uvádí ke změně komunikace marketingový ředitel platformy Aimee Johnson.

Spot „The journey“ dramatizuje komplikované pocity spojené se stěhováním skrze dětskou představivost. Jeho režisérem je uznávaný Martin De Thurah, za kamerou stál Lasse Frank Johannessen a o střih se postaral Mikkel E.G. Nielsen. Kreativní koncept vznikl v agentuře FIG a produkci měla na starosti Epoch.

Součástí kampaně je i druhý spot s názvem „Susans“, který rovněž vytvořila agentura FIG, ale který má odlišný přístup k emocím, jež lidé cítí při tom, když mají „prodat domov“ a koupit si nový. Zdůrazňuje jednoduchost celé akce navzdory nekonečnému počtu osobností, které v sobě při tomto rozhodnutí máme. Spot byl natočen v New Yorku a režíroval jej Jim Jenkins.