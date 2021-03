Největší komunikační síť světa oznámila další akvizici. Pod svou agenturu Wunderman Thompson přikoupila společnost NN4M, která poskytuje mobilní technologie pro globální brandy.

WPP pokračuje v naplňování strategie většího zaměření na digitální technologie a e-commerce prostřednictvím cílených akvizic. Po únorové koupi brazilské společnosti DTI Digital nyní do sítě přibyla v Edinburghu sídlící technologická společnost NN4M. Ta poskytuje klientům z retailu propojená a na zákaznické zkušenosti zaměřená řešení pro mobilní kanály i kamenné obchody. Mezi její klienty patří značky jako Selfridges, Karen Millen, The Body Shop, Saks Fifth Avenue, Nestlé či River Island.

Akvizice spadá pod agenturu Wunderman Thompson, kde se NN4M stane součástí Wunderman Thompson Commerce, má tak posílit a rozšířit její nabídku multichannel řešení. NN4M zaměstnává 50 lidí v několika regionech.

Do zmiňované strategie WPP, kterou šéf WPP Mark Read představil závěrem loňského roku, spadá mimo jiné to, že podíl byznysu navázaného na technologie, obchod a zkušenosti má do roku 2025 dosáhnout 40 procent oproti stávající čtvrtině. Pro akvizice, které mají podporovat růst tržeb, je pak vyčleněno 200 až 400 milionů liber ročně (zhruba 6 až 12 miliard korun).