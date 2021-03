Vládní kampaň vytvořená ve spolupráci s agenturou Banfield bojuje s tím, že v Kanadě každou třetí oběť obchodování s lidmi prodává její současný či bývalý protějšek.

V obchodu s lidmi nemusí mít prsty mafie, nepředchází mu únosy a posílání obětí v kontejnerech přes hranice, než se jich ujme pasák nebo novodobý otrokář. Jenže takovou představu mají lidé zažitou a možná i díky tomu se cítí v bezpečí. Tohle se přeci nestane někomu, kdo si dává pozor.

Podle průzkumu kanadské vlády věří 73 procent obyvatel země že obchodu předchází únos a dokonce 95 procent si plete obchod s lidmi s pašováním lidí. Tyto mýty se snaží vláda vyvrátit s pomocí nové kampaně od agentury Banfield, pro níž mediální prostor nakupuje Cossette Media a PR má na starosti Hype.

Spot režíroval Mark Zibert, jenž svým narativním stylem příběh začíná u kontejneru, z něhož se ozývají zoufalé výkřiky. Jenže s jeho otevřením se ukazuje jiný svět – svět obýváků, ložnic a zdánlivě zamilovaných párů.

Klip doprovázený skladbou When The Party´s Over od Billie Eilish ukazuje, jak snadné je skončit jako oběť obchodu s lidmi. Podle dat kanadské vlády totiž každou třetí oběť obchodu s lidmi prodává její současný či bývalý protějšek. Do zamilovanosti se přimíchá vypočítavost, darované řetízky vystřídá nátlak, omluvy, útoky. Z partnera je „najednou“ pasák.

„Obchod s lidmi není takový, jaký si myslíte,“ varuje claim kanadské kampaně a dodává: „Znejte fakta. Poznejte náznaky. Hlašte to.“ Atmosférou tento spot připomíná nedávnou reklamu tuzemské odnože řetězce Ikea, která bojuje proti domácímu násilí. Kampaň od agentury Triad Advertising také vynalézavě upozorňuje na to, že ač možná není na první pohled vidět či poznat, je domácí násilí skutečné. Produkci filmu měla na starosti agentura Bistro Films a režii měl na svědomí Marek Partyš.