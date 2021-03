Kampaň je plánovaná na Mezinárodní den proti rasismu a přichází paradoxně právě ve chvíli, kdy pražský klub a jeho hráč Ondřej Kúdela čelí po odvetě osmifinále Evropské ligy nařčení z rasismu.

Slavia Praha se po dvou letech probojovala mezi nejlepších osm týmů Evropské ligy, ze zápasů s Glasgow Rangers a předtím Leicesterem má skvělé skóre 5:1. Vše přebíjí obvinění z rasismu, jehož terčem měl údajně být hráč domácích Glen Kamara, poté co se k němu se zakrytými ústy naklonil v zápalů hněvu po dalším z velice drsných až nechutných zákroků domácích slávistický stoper Ondřej Kúdela.

Skotský tým už hrál v té době pouze v devíti lidech, brankář Slavie Ondřej Kolář skončil po téměř kriminálním zákroku se zlomenou lebkou. Těžko říct, co mu Kúdela řekl, mikrofony to nezachytily, i když skotští hráči začali reklamovat rasistickou urážku, je to tvrzení proti tvrzení.

“Ondřej Kúdela je jedním z kapitánů týmu, které si volí v tajné volbě sami hráči z řad těch, ke kterým cítí největší důvěru. Je to slušný a skromný člověk se silnou morální integritou, oblíbený mezi hráči i fanoušky, fotbalový gentleman. Obvinění z rasismu kategoricky a rozhořčeně popírá. Jediným „údajným“ důkazem hráčova provinění má být zakrytí úst, které však u Ondry často vidíme jako běžný zvyk v našich zápasech při rozhovorech s vlastními spoluhráči,” stojí v prohlášení na stránkách klubu z Vršovic.

21. března je Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace. Slavia v kampani říká rasismu jasné NE! Rasismus nepatří do fotbalu ani do společnosti a nesmí mít místo nikde v našich životech. Jakékoli jeho formy jsou nepřijatelné!, uvádí se na stránkách fotbalového klubu k probíhající kampani. „My jsme Slavia, tým hráčů z jedenácti zemí a tří kontinentů, a říkáme rasismu jasné NE,” říká za celý tým kapitán Jan Bořil.

Slavia považuje za jeden z pilířů své fotbalové politiky pevný závazek bojovat proti rasismu, xenofobii a všem dalším formám nesnášenlivosti. Jakákoliv rasová diskriminace je v rozporu s našimi hodnotami a zásadami a nikdy ji nebudeme tolerovat.

SK Slavia Praha podala trestní oznámení skotské Policii prostřednictvím Velvyslanectví České republiky ve Velké Británii za fyzické napadení hráče Ondřeje Kúdely. “Napadení hráče Ondřeje Kúdely bylo připraveno a promyšleno včetně vědomého zakrytí kamer na místě incidentu. Brutální a surový útok byl veden s plnou intenzitou s cílem zranit a způsobit fyzickou újmu. V podání jsou uvedena jména svědků, kterými kromě zástupců SK Slavia Praha byli také představitelé delegace UEFA a trenér Rangers FC Steven Gerrard,” uvádí se na stránkách Slavie.

UEFA vše stále šetří. „Řada hráčů za uplynulý rok před zápasy poklekla, aby vyjádřili solidaritu s těmi, kteří byli oběťmi rasového násilí. Je vidět řada kampaní UEFA, ale celá věc se nikam neposouvá,“ uvedl právník skotského hráče Aamer Anwar v rozhovoru pro skotský The Sun, Kúdela by podle něj měl dostat minimálně roční nebo dvouletý zákaz činnosti. A klub, který jeho vinu popírá, by měla zasáhnout pořádná pokuta. Situaci moc nepomohla ani část tvrdého jádra fanoušků Slavie, která na Instagram umístlila fotografii s rasistickou urážkou vůči Kamarovi, Slavia se od nich distancovala a věc už šetří policie.