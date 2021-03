Byla čtvrtá únorová neděle a nářek premiéra Andreje Babiše v pořadu Partie na CNN Prima News — vzhledem k poslední šanci provětrat se za hranicemi svého okresu — slyšel málokdo.

O pár hodin později již ale veřejností kolovala zpráva, že premiérova manželka strávila několik dní v Dubaji kvůli údajnému nebezpečí. Pomiňme všechny fakty a zaměřme se na samotnou analogii premiérových tvrzení. Byli jsme totiž svědky pověstné kouřové clony, kterou předseda vlády a jeho tým s oblibou využívají ve chvílích, kdy začíná přituhovat. Nejprve je nutno uznat, že devízou týmu AB je schopnost komunikačně zvrátit prakticky vše, nebo vinu jednoduše hodit na někoho jiného.

Skutečným majstrštykem byla kampaň po vyhazovu ze Sobotkovy vlády v roce 2017 a role mučedníka, která následně vyhrála volby. I v následujících letech se podařilo zvládnout několik mnohdy až neuvěřitelných kauz. Než přišel krizový rok 2020. Po období katastrofální komunikace vládních představitelů a obětování veřejných institucí politickému marketingu přišel podzim, kdy začalo jít do tuhého. Zpočátku AB bezděčně pomáhali jiní. Pan profesor Prymula posloužil jako kouřová clona dokonce několikrát.

Ukázkovým zastíněním aktuálního dění bylo i zneužití naivních influencerů ve chvíli, kdy kolabuje zdravotnictví a vláda likviduje nevyužitou polní nemocnici za sto milionů. Důvěra lidí ve vládu je na bodě mrazu a AB tým se vrací k osvědčené taktice „Vaše chyba, jsem chudák, řídím to sám a ostatní jsou neschopní“. Nastanou však chvíle, na které je i taková strategie krátká a pozornost je přenesena do zcela jiné dimenze: do soukromí. Po nedělním výstupu tak nikdo neřeší, že AB neobhájil ani jeden vládní názor a místo toho řešíme rodinu. Návnada je spolknuta i s navijákem a premiér dosáhl toho, co si přál. Chvilkového klidu.

Cílená bulvarizace politiky a následné vymezení soukromého života je vzorovým příkladem „spin-doctoringu“ po česku v podání AB. A nám nezbývá nic, než čekat, zda se dočkáme dalších, na první pohled absurdních obratů. Krize se stupňuje, volby se blíží a pohledem komunikace nás čeká opravdu nezapomenutelná politická show.

Jakub Splavec je account director v agetnuře AMI Communiacitons, kde vede tým PR konzultantů, který se zaměřuje na práci pro klienty z oblasti tradičního průmyslu, investic do klíčové infrastruktury, realit, energetiky či logistiky, rovněž se specializuje se na interní a krizovou komunikaci.