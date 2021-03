Když v polovině ledna minulého roku v dopise Larryho Finkse, ředitele investiční firmy BlackRock, která je i největším investorem do produkce zbraní v USA, zazněl silný apel na investici do udržitelnosti, mohlo to někoho překvapit. Nemělo by. Udržitelnost je velkým byznysovým tématem.

Za poslední rok se v této oblasti událo mnohé: cena za tunu emisních povolenek vyrostla za rok o 280 procent, dodavatelsko-odběratelské vztahy procházejí deglobalizací kvůli restrikcím obchodu a vysokým cenám dopravy, finanční krize firmy nutí propojovat udržitelnost s úsporami, nastupuje trend zeleného zadávání a financování a cirkulární ekonomika je tématem díky rostoucím cenám nejen ropy, ale i například kovů na burze.



Cena, za kterou produkujeme neudržitelnost, roste. I když je ukazatel CO2 zjednodušením, jeho redukce je všeobecně přijímaný parametr úspěchu. Firmy CO2 začínají reportovat a osnují plány, jak jej snižovat. Oblastmi, kde hledat úspory, jsou energetika, výroba, logistika a nakládání s odpady. Ten, kdo bude včas redukovat, ušetří náklady nejen za povolenky, ale i při uhlíkové dani, která pravděpodobně do 10 až 15 let přijde. České hospodářství, které je čtvrtým největším emitentem na hlavu a druhou největší průmyslovou ekonomikou EU, by mělo zpozornět.



V odpadech je potenciál úspor ve výši 15 až 45 procent z ročních nákladů. Recyklace je zajímavější než skládkování nebo spalování, ale největší úspory jsou při zero-waste výrobě, kde vzniku odpadů předcházíme zcela. Energetika přináší větší redukci uhlíku ve firmě skrze nákup zelené energie a tím zvýšení poptávky po obnovitelných zdrojích nebo rovnou instalaci solárních elektráren do provozu. Oba přístupy znamenají kapitalizaci efektivnosti, a to se v těžkých časech počítá. Cena kovů na Londýnské burze vzrostla o 60 procent, což bylo pro mnoho firem impulzem uvědomit si hodnotu kovových odpadů a začít se rozhlížet, kde je levně získat. Cena ropy Brent vyrostla o 300 procent a využití plastových recyklátů je opět cenově atraktivnější.



Veřejné zakázky tvoří 14 procent HDP EU a velká část z nich bude muset splňovat některý z principů cirkulární ekonomiky. Nově se ale přidávají i soukromé společnosti a upravují své standardy nákupu. Zelené financování je oblastí, v níž velká část finančních institucí přišla na to, že pokud firma efektivně nakládá s odpady a energií, snižuje svoje náklady a tím pádem úvěrové riziko. To se snad již brzy bude promítat do reálných úroků pro environmentálně smýšlející firmy.



Jak začít udržitelně inovovat?



Začněte u materiálů, které produkujete. Odpady mohou být cirkulární a ušetří zdroje planety stejně jako firemní rozpočty. Jako první je potřeba mít data a vědět, jakou mají materiály hodnotu. Zapracujte na efektivitě, se kterou vyrábíte, dopravujete a prodáváte. Schválené právo na opravitelnost vašich výrobků přináší nové nároky na kvalitu. Pokud potřebujete rychle snížit uhlíkovou stopu, nákup zelené elektřiny je dobrý odpustek. Promyslete zelené nakupování ve firmě a změnu byznys modelu a pronájem, který může kromě materiálové soběstačnosti znamenat i zajímavou inovační výhodu oproti konkurenci. Chtějí vaší klienti produkt samotný, a nebo spíš službu? Hledejte a spojujte se.



Pracovní skupiny jako je Změna k lepšímu a další vám mohou dát inspiraci, ale i ponaučení z ostatních firem, které si už zkušeností prošly. Zároveň získáte zajímavé partnery na případné průmyslové symbiózy.

Buďte zároveň trpěliví a promýšlejte kroky tak, aby celkový efekt měl pozitivní směr a skokový dopad. Bude to pak mít kladný vliv nejen na životní prostředí okolo nás, ale uděláte radost i Larrymu Finksovi, pokud do vás BlackRock investoval.