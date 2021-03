Někdo rozdává koblihy u metra před volbami, jiný je zase využívá jako sladkou incentivu k očkovací kampani. Americká společnost Krispy Kreme Doughnuts oznámila, že dá každému, kdo se nechá naočkovat, jednu koblihu zdarma.

Spojené státy se stejně jako celá řada dalších zemí potýká zatím s nedostatkem vakcín a navíc i s neochotou části obyvatelstva nechat se vůbec vakcínami proti covidu naočkovat. Jak jejich názor změnit? Zvažuje se několik možností, pokud se lidé chtějí vrátit do barů či na dovolené, budou asi potřebovat potvrzení, jinak se třeba aerolinie jen tak k běžnému provozu nevrátí. Například v izraelském Tel Avivu zavedli, že občané, kteří se nechají očkovat, dostanou výjimku z daně z nemovitosti. Firma Greenhouse z Michiganu zase rozjela akci „Pot for Shots“, čili joint pro každého s potvrzením o očkování.

Společnost Krispy Kreme Doughnuts, jejímž ambasadorem je už několik let bývalá hvězda NBA Shaquille O´Neal, se rozhodla podpořit vakcinační snahy rozdáním koblihy každému, kdo se nechá naočkovat. „Chceme stejně jako všichni ostatní, aby pandemie skončila. Pokud můžeme cokoliv udělat v podpoře lidí k tomu, aby šli na injekci, rádi to uděláme,“ uvedl pro magazín Adweek šéf marketingu Dave Skena.

Síť Krispy Doughnuts jen během uplynulého roku věnovala kolem 30 milionů koblih zejména pracovníkům v první linii. Podle Skeny už nejde o vypořádávání se s krizí, ale naopak je kampaň namířena na to, se z ní konečně dostat. Své pracovníky se k vakcinaci snaží motivovat i další fast food řetězce jako McDonald’s, Olive Garden nebo Shake Shack, kteří nabízejí několik placených hodin volna k očkování. Některé zlé jazyky na českém internetu tvrdí, že kdyby se v ČR dal za očkování poukaz do Kauflandu či jiného řetězce, případně deset piv zdarma, byla by vůle k očkování určitě vyšší.