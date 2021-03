Po „pauze“ v loňském pandemickém roce přijímá přihlášky soutěž pro marketingové projekty z filmového, televizního a herního průmyslu. Finální termín je 20. srpna, vítězové by měli být oznámeni v prosinci.

„Měli jsme pauzu,“ říká po vzoru Rosse a Rachel ze seriálu Přátelé soutěž Clio Entertainment Awards, která kvůli pandemii vynechala loňský ročník. Teď je klání pro marketingové práce v zábavním průmyslu padesát let od svého prvního ročníku (tehdy ho založil americký magazín The Hollywood Reporter) opět otevřeno pro zasílání přihlášek. První termín je 14. května se základní cenou pohybující se podle kategorií od 325 do 625 dolarů. O padesát dolarů dražší jsou přihlášky pro druhý termín 16. července a dalších padesát dolarů si připlatí ti, kdo odešlou práce k poslednímu deadlinu 20. srpna. Studentské práce jsou pro všechny termíny s cenou 150 dolarů za přihlášku. Vítězové by měli být známi v prosinci letošního roku.

Kategorie jsou rozdělené do čtyř základních skupin – pro kina, televizi/streaming, hry a domácí zábavu – v každé je jich zhruba dvacítka, jako teaser, trailer, integrovaná kampaň, venkovní reklama, digitál, inovace, PR, partnerství a podobně. Možné je zasílat projekty, které se poprvé na veřejnosti objevily mezi 1. červnem 2019 a 31. srpnem 2021.

V zatím posledním ročníku, jehož vítězové byli vyhlášeni v listopadu 2019, patřila k nejúspěšnějším společnost HBO, která vyhrála tři ze sedmi Grand Clio ocenění v kategoriích pro televizi/streaming. Všechny byly navázané na poslední sérii seriálu Hra o trůny. Zvlášť zaujala velkolepá integrovaná kampaň „For the Throne“, která zkoušela, co by byli lidé schopni dát „za trůn“. Součástí byl spot na Super Bowlu, v němž značka Bud Light obětovala svého rytíře, Mountain Dew svůj branding a stal se pitím „beze jména“. Železné trůny byly rozmístěné na tajných místech po světě, objednávky u řetězce ShakeShack musely být ve valyrijštině, lidé krváceli za trůn darováním krve a mnoho dalšího.