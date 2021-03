Cadbury po roční odmlce přichází společně s agenturou VCCP s kampaní na virtuální hon na čokoládová vejce s využitím Google Maps.

Honba za velikonočními vejci se většinou v zemích na Západ od Česka odehrává na zahradách, kde malí hledači objevují skrýše s ukrytými vejci. Značka čokoládových dobrot Cadbury, patřící do gigantu Mondelez, se rozhodla ve Velké Británii covidem poznamenané Velikonoce vylepšit.

Lidé, kteří se chtějí zúčastnit hledání vajec v rámci ‘Cadbury Worldwide Hide’ mohou kdekoli v Google mapách zdarma schovat vejce pro své blízké a známé. Případně mají možnost online koupit některé ze čtyř druhů speciálních velikonočních čokoládových vajec od Cadbury, které získá ten, kdo jejich virtuální vejce na síti objeví. Kampaň běží v televizi, na sociálních sítích, v onlinu i OOH nosičích.

„Cítili jsme, že letošní rok musíme vytvořit něco, co by pomohly, aby se lidé cítili sobě nablízku, i když v reálu nemohou být spolu. Najít si čas a schovat vejce je štědré a chtěli jsme to zachytit ve formě, která je dostupná každému,“ popsala Markéta Kristlová senior brand manager for Easter U.K., Mondelez International. V loňském roce značka svůj tradiční hon za vejce kvůli pandemii pozastavila.

„Vytvořili jsme škálovatelnou platformu v cloudu, která zajišťuje skvělý uživatelský zážitek, ať už lidé hledají zábavu nebo nakupují skutečná vejce. V době, kdy je cestování silně omezeno, doufáme, že takto umožníme lidem zažít trochu nostalgie a útěku od běžných dní,“ dodal Mark Sweatman, šéf technologií ve VCCP CX.