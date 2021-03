Letos to je dvacet let od chvíle, kdy mne vysoká škola vyslala vstříc osudu. Mohu tedy prohlásit, že pracuji dvacet let v marketingu. Co na tom, že jsem začínal jako čaroděj patnácté kategorie a první tři roky jen rovnal šanony, protože jak říkala později má kolegyně z Venezuely na účet nováčků: „You have to eat shits for a while.“

Jako zastánce teorie, že pokud se něčemu věnujete dostatečně dlouho, neměl byste obor měnit, jsem si několikrát během kariéry odskočil jinam. Z markeťáka na straně klienta jsem se proměnil v konzultanta, čtyři roky budoval a vedl startup, pochopitelně zbytečně, stal se ze mne projekťák, kravaty střídaly trika a žabky… a nakonec se zase vrátil do marketingu. Naposledy to bylo po dlouhých čtyřech letech. Měl jsem strach. Ne, že by toho na mne bylo moc, ale že nastupuji do vlaku, který už jel. Taky z toho, že budu pracovat s lidmi, kterým je už často o patnáct let méně. Že to celé bude navýsost nezábavný vopruz.

Asi teď úplně nečekáte, že pointa příběhu bude přesně taková. Bych si samosebou nechal povídání od cesty. Tak tedy, vopruz je, že jako čtyřicátník musím znova „navnímat“ celou agendu. Nečekal jsem, že si nechám poslat pár tabulek, podívám se na brand book, promluvím k lidem a bude to cajk. Vlastně ne, čekal jsem to. Tady příběh rozhodně happy end nemá. Dělám pro velkou e-commerce firmu se spoustou, dejme tomu, výzev. Agenda je masivní, navazuje na vše možné i nemožné. Nesnáším přístup „nové koště dobře mete“, ale i kdybych ho miloval, zde trvalo dobré tři měsíce, než jsem vůbec dokázal navrhnout první změnu, o jejímž smyslu jsem byl přesvědčen. Uf. Potud tedy žádná sláva, ale příběh láme. Pokud jsem v minulosti nasazoval mileniálům a zetkám psí hlavu, červenám se studem. Já totiž našel kolegy, kteří mi, lidově řečeno, pomohli do sedla. Jsou hrozně fajn, a pokud se nebudu chovat jako blb, pravděpodobně i fajn zůstanou. Objevil jsem spoustu krásných hraček, o kterých se nám před pár lety ani nesnilo, a zjistil, že staré dobré marketingové zákony fungují plus mínus pořád stejně. A co tedy především, že mě ta práce stále strašně baví. Každý rok v ní totiž přibude další vrstva komplexity, a pokud se nudíte, někde vám něco zásadního uniká.

Pavel Jechort pracuje od ledna 2021 na pozici head of growth marketing v MallGroup