Po několika letech a miliardách investovaných dolarů ze strany velkých hráčů do vývoje VR, se konečně začínají tyto zařízení více prosazovat.

Bank of America oznámila, že začne spolupracovat se startupem Strivr, aby rozšířila možnosti virtuální tréninku pro své zaměstnance. Zatím v bance proběhl pilotní projekt se 400 zaměstnanci. Do budoucna by mohla VR technologie a tisíce headsetů využívat více než 50 tisíc pracovníků na čtyřech tisících pobočkách.

Následuje tak další americký gigant Walmart, který technologie Strivru využívá už od roku 2017 v rámci své Walmart Academy určené pro trénink zaměstnanců. Podle manažera Johna Jordana z Bank of America dále hledají způsoby, jak technologii co nejlépe uplatnit. Pomocí VR lekcí se například zaměstnanci učí poznávat a detekovat možné podvody stejně jako pomáhají například s notářskými osvědčeními.

“Pravdou je, že si s vývojem dáváme načas. Hodně jsme investovali a cítíme se ohledně této oblasti silní a umožní nám poskytovat ještě lepší služby,” uvedl Jordan. Výhodu využití technologie spatřuje například v tom, že o ni zaměstnanci mají zájem a využití nabízí lepší zaujetí, propojení a udržení pozornosti. Strivr dokázal v rámci dalšího kola finacování loni získat 51 milionů dolarů