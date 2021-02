Letošní šestý ročník World Media Awards (WMAs) se otevřel pro přihlášky v devíti kategoriích, které ocení nejlepší reklamní počiny napříč platformami a zeměmi, s důrazem na kvalitní obsah. Ročník 2021 přinese nové ocenění „Social Good“, které posoudí schopnost značek kladně působit v oblasti udržitelnosti, životního prostředí, chudoby, diverzity a inkluze.

Pořadatelem je World Media Group (WMG), aliance globálních vydavatelů, která propaguje oceňovanou žurnalistiku a roli mezinárodních médií. Letos stojí v čele WMG Damian Douglas, ředitel zodpovědný za obchodní aktivity v regionu EMEA v týdeníku Time. Douglas bude v roli prezidenta poprvé. „Rok 2020 dal vzniknout sociálně odpovědným spotřebitelům a my věříme, že značky mají klíčovou roli v tomto novém hodnotami poháněném světě,“ řekl Douglas.

WMA jsou jediné ceny, které oslavují spolupráci mezi brandy, agenturami a mediálními partnery, aby podpořily silné mezinárodní kampaně zaměřené na obsah. Přihlášky jsou bezplatné, ale účastníci jsou vybízení k tomu, aby přispěli organizace Reportéři bez hranic. Vítězové získají částku 650 tisíc euro a zároveň prostor v médiích WMG jako je The Atlantic, BBC Global News, Bloomberg Media Group, Business Insider, The Economist, The Financial Times, Forbes, Fortune, National Geographic, Reuters, The New York Times, Time, The Wall Street Journal a The Washington Post.

Podmínkou pro vstup do soutěže je, aby kampaň cílila na publikum na alespoň třech trzích a aby 75 procent aktivit bylo realizovaných mezi lednem 2020 a březnem 2021. Naopak není nutné, aby se jakákoli z kampaní objevila v některých z členských médií WMG. Přihlášky lze podávat do 20. března 2021. Závěrečný ceremoniál proběhne fyzicky či v online 9. září 2021.

Porota je tvořena ze zástupců značek, agentur a mediálních partnerů. Zasedne v ní Adrian Walcott, ředitel Brands with Values, Alexandra Delamain, ředitelka prodeje a klientského servisu v The Economist, Arif Durrani, editor pro EMEA v Bloomberg, Denise Burrell-Stinson ředitel brand studia The Washington Post, Fiona Lloyd, ředitelka Global Carat, Jonathna Akwue, vicepresident Publicis Groupe, Katharine Swarney z marketingové komunikace Nissan France, Helly Taylor, vicepresidentka BBC Storyworks EMEA, Lizzie Norlan, ředitelka pro strategii v Havas a další…

Devět soutěžených kategorií:

Automotive

Brand & Media Owner Partnership

Corporate Influencer

Financial Services

Lifestyle & Luxury

Media & Entertainment

Technology & Telecoms

Travel & Tourism

Social Good

Mezi loňské vítěze patří Sonos, Astana International Financial Centre, Electronic Arts, Levi’s, Samsung, Tech Mahindra, Tourism Australia a Volkswagen.