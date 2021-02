Série instruktážních videí, které člověku vysvětlují, jak udělat dobře nejen sobě, ale i planetě Zemi, je další iniciativou serveru pro záchranu životního prostředí. S projektem sextainability chce Pornhub ukázat, že udržitelnost může být sexy.

„Je v dnešním světě něco více sexy, než člověk, který se stará o budoucnost naší planety?“ ptá se server Pornhub ve své nové kampani. Jeho kreativci, kteří si rádi hrají i se slovíčky, kvůli ní přišli dokonce s novým slovem „sextainability“. Definují ho jako „akt přinášející uspokojení z činů vedoucích ke zlepšení životního prostředí“. I tuzemskému pojmu „ochrana životního prostředí“ tak vlastně dávají nový význam.

Součástí kampaně je série videí od devíti ambasadorek a ambasadorů, v jejichž čele stojí pornoherečky Kira Noir či Asa Akira. Diváky svádějí s nadsázkou k tomu, aby udělali dobře nejen sobě, ale i životnímu prostředí. Spolu s Pornhubem dávají deset tipů, jak může kdokoli pomoci k úspěšnému vyvrcholení snah o řešení klimatické krize tím, že upraví své chování a návyky. Asa Akira se například rozplývá nad temnými fantaziemi, čímž se snaží pomoci k omezení plýtvání elektřinou. Handsome Ben zase své divačky vyzývá, aby se k němu vracely zas a znovu, a snaží se je tak povzbudit k recyklaci odpadu.

Pro kampaň s přímočarým claimem „Let’s f*ck the planet right“ se Pornhub spojil iniciativou 2030 or Bust, která lidi motivuje k redukci uhlíkové stopy. Té server věnuje po měsíc trvající kampani deset centů za každé zhlédnutí všech zmiňovaných videí, které jsou umístěny na speciálním kanále Sextainability. Během tří dnů od startu kampaně zlákal k minulému pátku 320 odběratelů a dosáhl více než 15 tisíc zhlédnutí. Oficiální spot Get Sexstainable now! měl ve stejnou dobu na YouTube takřka 35 tisíc zhlédnutí.

„V partnerství s Pornhubem nejen společně řekneme světu, že klimatickou krizi je možné společnými silami ukončit, ale že to může být jednoduché, sexy a zábavné. Všichni chceme pro lidstvo happy ending,“ uvedl Laughlin Artz, šéf 2030 or Bust.

Aktuální udržitelná iniciativa není pro Pornhub prvním podobným projektem. Před rokem se server například spojil s populárním porno-amatérským párem Leolulu, který pro něj natočil „nejnechutnější porno v historii“ (Dirtiest Porn Ever). Odehrávalo se totiž na znečištěné pláži, kterou během radovánek páru uklízeli lidé v ochranných oblecích. Právě k úklidu pláží, na něž každý rok moře a oceány vyplaví tuny odpadu, měl motivovat klip, jenž dodnes posbíral přes 12 milionů zhlédnutí.