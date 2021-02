Pro novou kampaň Uber Eats v Austrálii vytvořil komik Sasha Baron Cohen postavu rozhodčího, který se k nevoli Ashleigh Barty a Nicka Kyrgiose snaží udržet skóre v zápasů Australian Open na nule. Pak jsou totiž u rozvážkové služby v menu zdarma.

„Míček byl prakticky v autu, kámo. Byl v autu, myslím. Pravděpodobně. Upřímně, díval jsem se do telefonu, ale znělo to, jako že byl v autu. Skóre je 0:40. Aspoň myslím,“ říká „rázně“ rozhodčí a australská tenisová hvězda Nick Kyrgios jen nevěřícně kroutí hlavou. I tak může vypadat zápas na Australian Open podle jednoho ze čtyř spotů nové kampaně rozvážkové služby Uber Eats od agentury Special Group Australia.

Pozorný divák se nenechá oklamat „australským“ přízvukem, blonďatou kšticí a mohutným knírem a v rozhodčím rychle pozná další z postav komika Sashu Barona Cohena, jenž podobně ztvárnil například i „kazašského“ reportéra Borata, který loni ve svém už druhém „dokumentu“ opravdu zavařil Rudymu Giulianimu, právníkovi exprezidenta Donalda Trumpa.

Cohenův rozhodčí se schválně snaží udržet skóre na nule, čemuž se v tenise přezdívá love nebo-li láska. Podle pořekadla totiž tomu, kdo nevyhraje žádné peníze, zbude alespoň láska. Uber Eats toho využívá ve své kampani navázané na Australian Open, jenž probíhá do neděle 21. února. Je-li v určitou chvíli skóre nula, mohou si zákazníci služby najít na Instagramu kód pro menu z restaurací v Uber Eats, která se prodávají „z lásky“ a zájemce za ně tedy neplatí žádné „love“ (jen poplatek za rozvoz). Cohen se nerozpakuje kvůli tomu vymýšlet nová pravidla, třeba jako když trestá Nicka Kyrgiose za kroucení hlavou, nebo za to, že si nepamatuje svoje vlastní jméno „Mick“.

S Cohenovými výstupy se v kampani musí vyrovnávat i světová tenisová jednička Ashleigh Barty. V jednom ze spotů jí například Cohen kazí rozehrávku tím, jak se snaží vehementně uklidnit publikum, protože někomu „hvízdá nosní dírka“, nebo když se někdo „drbe na švestkách“ a všem kazí zážitekze hry. „S Uber Eats na jejich kampani k Australian Open spolupracuji už druhým rokem. Po roce 2020 jsem se těšila na to, co přijde letos. Když jsem viděla scénáře s Cohenovými komentáři, věděla jsem, že to bude vtipné. Doufám, že se lidé u sledování kampaně pobaví stejně, jako já při natáčení,“ uvedla ke spotům Ash Barty, která jako světová tenisová hvězda vyhrála v soutěžích přes 17,5 milionu dolarů.

„Ash do kampaně přináší vřelost a odvedla skvělou práci na tom, aby nám pomohla vysvětlit, jak celá akce funguje. Vzhledem k tomu, jak na kurtu během svého prvního zápasu dominovala, dostává se jí i také spousta chvály od fanoušků na našich sociálních sítích, kteří díky ní získali tisíce jídel zdarma,“ uvedl mimo jiné David Grifiths, šéf marketingu Uber Eats pro Austrálii a nový Zéland. Výsledky si chválí i zástupci agentury Special Group, výstupy komika spolu s oběma tenisovými hvězdami totiž kampaň dostaly do australských ranních show, večerních zpráv i do sportovních rozhovorů během samotného Australian Open. A jak Nick Kyrgios, tak Ashleigh Barty si možná vyslouží i pozornost hereckých agentů, protože Cohenovi svými reakcemi na jeho průpovídky zdatně sekundují.