Jedenáctý ročník největší světové soutěže eventů a eventových agentur letos nabídne drobné úpravy v rámci některých kategorií.

Soutěž má pět hlavních oblastí a nabízí celkem 200 kategorií a oproti předchozím ročníkům doznala drobných úprav. Eventy se nově rozdělily na Live Events a Live Experiences. Nové Grand Prix kategorie zahrnují nejlepší Live event, nejlepší Live zážitek, nejlepší virtuální event/zážitek, nejlepší marketingovou kampaň a nejlepší agentura. Do 11. ročníku soutěže je možné přihlásit kampaně a eventy, které probíhaly mezi 1. červencem 2019 a 28. únorem 2021. Hodnocení poroty se uskuteční letos v březnu, finalisté budou oznámeni v dubnu a vítězové v květnu 2021.

Porotu tvoří sedmdesát odborníků, novinářů, šéfů asociací i kreativců z celkem 23 zemí – včetně zástupů například Ázerbajdžánu, Slovinska nebo Singapuru. Většinu členů poroty budou tvořit ženy. „Objektivně hodnotit všechny skvělé projekty, které k nám každoročně dorazí, je nejdůležitějším elementem. Proto klademe velký důraz na výběr osobností s akcentem na profesionalitu a expertizu,“ uvedl spoluzakladatel Ovanes Ovanessian.

Během své existence už projekty do soutěže přihlásilo přes 950 firem z více než 85 zemí světa, přihlášek bylo celkem více než dva tisíce. V minulém ročníku zabodovala česká pobočka Creative Pro, a to s projektem Run For The Ocean. Ten v kategorii Sustainable Event získal zlato a v kategorii Community Engagement Event stříbro.