Pořadatelé festivalu Cannes Lions spouští další týdenní sérii přednášek, případových studií i představování nástrojů, které se budou hodit pro zvládnutí dalšího roku. Během online akce vystoupí God-is Rivera z Twitteru, Jean Lin z Dentsu nebo Lubomira Rochet z L’Oréal.

Co čeká kreativu v tomto roce a co vše bude potřeba k jejímu zvládnutí? To je otázka, na kterou odpovídá online akce Lions Live, která poběží od 1. do 5. března. Pořádá ji společnost Lions, jež stojí rovněž za festivalem Cannes Lions. Mimo jiné poskytne inspiraci na základě analýz prací, které na festivalu uspěly během jeho více než pětašedesátileté historie. O své názory se také podělí experti a legendy reklamního byznysu.

„Uplynulý rok nám ukázal, že jedinou jistotou v našich životech je nejistota. Nikdo nečekal příchod pandemie ani to, jak významně ovlivní naše životy. Všichni jsme museli najít odvahu jak pro vlastní život, tak pro kreativní práci. Abychom mohli statečně čelit nejistotě, je klíčové se vzdát jakéhokoli pocitu kontroly nad výsledky,“ zmiňuje například Madonna Badger, zakladatelka a šéfka kreativy Badger and Winters, která vedle řady reklamních cen získala rovněž jako první ocenění OSN za pozitivní vliv na společnost. Právě ona svou přednáškou pětidenní akci odstartuje.

Mezi dalšími hvězdami Lions Live je také God-is Rivera, globální ředitelka pro kulturu a komunitu v Twitteru, která se zaměří na to, jak se zbavit starých návyků, abychom se mohli posunout vpřed k udržitelnější budoucnosti. Jean Lin, globální šéfka kreativy Dentsu, zase na základě vlastní kariéry ukáže potřebu autenticity. Autor populárních knih nejen z reklamního byznysu Jim Stengel poskytne zamyšlení nad schopnostmi potřebnými pro budoucnost. „Ženská digitální ikona“ Laura Jordan Bombach, prezidentka Grey London, zase poukáže na výhody nekonvenčnosti.

O vlastní zkušenosti a výzvy současné doby se v rozhovorech podělí i zvučná jména z vedení marketingu velkých firem, mezi něž paří Lubomira Rochet z L’Oréal, Nadja Bellan-White z Vice Medie Group, Thomas Ranese z Uberu, Kathleen Hall z Microsoftu či Carla Hassan ze Citi.

Součástí programu jsou i workshopy s přednášejícími. Praktické tipy expertů pro lídry či tvorbu případových studií či lekce z filmového průmyslu.