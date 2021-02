Tak jo, virus se drží, nikoho to nebaví, tím méně estrádní umělce, jejichž existence se zpravidla definuje kontaktem s publikem, a následným zhmotněním na bankovním kontě. Pokud ale člověk není Dua Lipa, musí se ohánět jinak. České zpěvačky sázejí na sociální média, komerční spolupráci a charitu.

Začněme Lucií Vondráčkovou, která vypouští nový videoklip asi každou druhou noc, a daří se jí výborně. Nedávno vzkřísila i Samera Issu a přestože v klipu ho zase pohřbila, na YouTube dosáhli úctyhodných 380 000 zhlédnutí. Lucka pak své online partě servíruje reklamu na jazykové kurzy z kuchyně nebo super drahý parfém, o kterém nikdo nikdy neslyšel. Mě by bavila nějaká smysluplnější spolupráce, sílu brandu na to má. Co taková marmeláda z českého ovoce od Mlsného Filipa?

Pak je tady Lucie Bílá, která od tygřice z pódia přesedlala na čaje a kávu, balí celá rodina, a prodává skrz magicky esoterické texty — zkrátka webshop plný vůní a kouzel. Co mě mrzí je, že produkty nemají žádnou certifikaci, například FairTrade. Lucie ale přispívá z prodeje na dobročinné účely a kdyby při výběru dodavatelů jukla i na ty šedé zóny jako pracovní podmínky farmářů ve výrobě a distribuci surovin, které prodává, bylo by to jiný kafe! Vrr.

Vítězkou předvánočního korona‑maratonu je pro mě jednoznačně Jitka Zelenková, od nynějška už navždy s přízviskem Obchodnice, protože na takhle mazanou taktiku nepřišla ani @dararolins_vermi, a že ta se s 700 000 insta followers snaží. Dokážu si představit to zklamání, když Jitka nakoupila tisícovku bavlněných triček prémiové gramáže a místo, aby je s podpisem prodala na šňůře po koncertech, zůstala jí na šňůře ve skladu.

Jenže! Zpěvačka se rozhodla udělat radost zdravotníkům a ošetřovatelům a neutratit ani korunu. Naopak — ještě na tom vydělává. Jedno takové tričko z jemného úpletu od Jitky stojí v e‑shopu kolem 300 korun. Když ale jemnocitný fanoušek zaplatí o trochu víc — rozuměj o 60 procent, dostane jedno triko domů a jedno poputuje do nemocnice. Cena za dobročin‑nost se vyšplhá na 489 korun bez poštovného. Náklady a výnosy si každý čtenář MAM dokáže spočítat. Good job, Jitka, máme si co říct.

Autor: Petr Chadraba, communication business partner sustainability innovation / Clean Energy Services, Ikea Švédsko