Na území Prahy platí aktuální vyhláška regulující reklamu od roku 2005. Ta se vztahuje na území Pražské památkové rezervace, které loni Rada hlavního města po konzultaci s Institutem plánování a rozvoje (IPR) v rámci boje proti vizuálnímu smogu výrazně rozšířila.

„Cílem je po vzoru západních metropolí maximálně zkultivovat formu venkovní reklamy v Praze,“ vysvětloval krok ředitel IPR Ondřej Boháč. Pravidla se nově vztahují na celé ochranné pásmo památkové rezervace, představující plochu asi 111 kilometrů čtverečních. Území podlehající regulaci se zvýší oproti dřívější situaci asi dvacetinásobně. Rozšíření mělo vejít v platnost v červnu, nakonec byl termín posunut na začátek října 2021. Nařízení se týká hlavně omezení velkoformátových plachet a plakátů či reklam na fasádách domů, mostech či zdech.

„Bude možné umisťovat tyto plachty pouze mimo ochranné pásmo Pražské památkové rezervace nebo je povolovat jako stavbu nebo zařízení pro reklamu. Tím pádem se na ně vztáhnou přísnější pravidla i bezpečnostní a konstrukční nároky,“ přibližil Boháč z IPR.

Nové Sdružení českých firem venkovní reklamy (SČVR) chce tento krok napadnout u Evropské komise pro kontrolu hospodářské soutěže i českých soudů. „Chceme zastavit diskriminační platnost této vyhlášky,“ uvádí Josef Soušek, předseda SČVR, který je zároveň jednatelem společnosti Super poster.

Nepřichází vznik sdružení trochu pozdě, když je změna vyhlášky pro Prahu už schválena?

Novela vyhlášky je sice schválena, ale platná je od 1. října 2021. Naše sdružení proto udělá vše, aby tuto diskriminační vyhlášku a její platnost zastavilo.

Záměr Prahy omezovat venkovní reklamu je dlouhodobě znám. Co vám na aktuální úpravě vadí především?

Josef Soušek, Sdružení českých firem venkovní reklamy

Je velice líbivé bojovat proti vizuálnímu smogu, hezky se to čte ve volebním programu. Ale vizuální smog není jen přibližně sto reklamních plachet v rámci Prahy. Za zdroj vizuálního smogu můžete označit prakticky cokoliv — nesmyslně značené stezky pro cyklisty, které matou při odbočování na křižovatce, nebo reklamní plochy volně postavené v prostoru či na zastávkách. Jde především o to, že magistrát nemá žádnou koncepci, neudělal si žádnou nezávislou analýzu či průzkum, co je vlastně veřejností nejvíce vnímáno jako vizuální smog.

Měl se magistrát podle vás v rámci boje proti smogu zaměřit spíše na různé neonové poutače či cedule?

Novelou vyhlášky byla regulace bez jakéhokoliv opodstatnění rozšířena i do okrajových částí Prahy, v nichž je moderní zástavba, a kde tedy důvod ochrany památkových oblastí neobstojí. Tisíce billboardů, bigboardů, doublebigboardů, citi light vitrín, výstrčí na sloupech veřejného osvětlení či reklam na MHD město nadále ponechává, a dokonce na tyto reklamní nosiče uzavírá nové smlouvy. To je podle našeho názoru ten pravý vizuální smog. Nebráníme se regulaci trhu, ale pravidla musí být pro všechny stejná. Touto novelou jsou vytlačováni z trhu menší provozovatelé venkovní reklamy, je likvidováno tržní prostředí a připravováno prostředí pro zavedení de facto monopolu na trhu s venkovní reklamou. Navíc, platnost vyhlášky byla posunuta na říjen až díky našemu nedávnému tlaku na Magistrát. Původní návrh počítal s červencem. To ukazuje, že úředníci, co návrh připravovali, reklamnímu segmentu vůbec nerozumějí. Velké množství smluv je uzavíráno na celý rok a absence přechodného období nás a naše partnery významně poškozuje. Je škoda, že zástupce byznysu nikdo během přípravy neoslovil. Takhle se přece nedá regulace připravovat.



Jaké kroky hodláte dále podniknout? Chcete se bránit soudní cestou?

Bránit jsme se již začali. Vyhláškou se bude zabývat Evropská komise pro kontrolu hospodářské soutěže. Můžeme potvrdit, že Evropská komise přijala stížnost na možné závažné porušení práva EU upravující ochranu hospodářské soutěže a zákaz veřejné podpory. Magistrát hlavního města Prahy by si měl uvědomit, že nemůže omezovat působení na reklamním trhu jen pro některé společnosti. Připravujeme ale i další právní kroky v rámci lokální legislativy.

Kolik firem aktuálně v rámci trhu zastupujete?

SČVR zastupuje pět firem s největší nabídkou reklamních plachet v Praze. Jsou to firmy, které zde fungují velmi dlouho a spravují skoro 95 procent trhu. Všechny plochy, které nabízejí, jsou legální. Mimo to nás podporuje Občanské sdružení majitelů domů (OSMD) či ředitelé některých pražských škol, kteří by zákazem reklamy přišli o významné prostředky. Tyto reklamní prostředky pomáhají s nákupem nového vybavení do škol nebo opravou zchátralých budov.