Videoklipy a hudební pořady v budoucnu nebudou stačit na to, aby si hudební televizní stanice udržely mladé diváky. O tom je přesvědčen generální ředitel TV Óčko Štepán Wolde. V rozhovoru pro Marketing & Media, který vyjde v magazínu 25. ledna 2021, řekl, že postupně bude na Óčku přibývat lifestylových pořadů a letos bude televize pro nehudební formáty hledat samostatný model.

„Nemůžeme zůstat u toho, že budeme vysílat hudební playlisty. Dříve či později nás to k tomu dovede, že budeme buď více pořadová TV, nebo budeme mít novou pořadovou platformu. V tuto chvíli už jsme pro to zavedli značku, které říkáme O 18+ a já si dokážu představit, že po nějakém čase vznikne třeba něco jako má Déčko a ČT Art, že se vystřídají na jednom programu dva formáty. Ale můžeme to udělat i jako samostatný kanál. Uvidíme, kam nás to dovede. Samotná hudba stačit nebude,“ řekl Wolde.

Změny v programovém schématu udělala televize v říjnu loňského roku, kdy představila kontroverzní pořad Naked Attraction. Nahou seznamku vysílá od 22 hodin. Reality show poprvé představila britská stanice Channel 4 v roce 2015. V rámci značky O 18+ se na Óčku vysílají i další formáty. Jedná se například o sérii Tattoo Fixers, Body Fixers nebo Flirty Dancing. Nové formáty zvedly televizi sledovanost a na sociální sítě přivedly další fanoušky.

Pod značkou Óčko patří už čtyři stanice: „červaná“ TV Óčko, Óčko Star, Óčko Expres a Óčko Black.