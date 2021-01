Ztráta klientely a propouštění. Celosvětová pandemie v loňském roce ostře zasáhla řadu odvětví a oblast PR nebyla výjimkou. Shrnutí loňského roku včetně predikcí pro léta následující přinesla mezinárodní zpráva The World PR Report 2020/2021, kterou vydala International Communications Consultancy Organisation (ICCO).

Zprávu, z nichž vám některé závěry přináší i aktuální vydání týdeníku Marketing & Media, představil Rob Morbin (Zástupce generálního ředitele z ICCO) na listopadovém summitu FIBEP pod názvem „The New World PR Report – PR Agency Views of the Path Ahead”.

Rob nyní vystoupí také na webináři společnosti Newton Media, kde hlavní zjištění výzkumu okomentuje. Dozvíte se nejen jaký byl dopad Covidu na PR, ale hlavně jaké jsou vyhlídky pro příští roky – ve kterých oblastech či sektorech lze čekat největší investice a jakým výzvám budou čelit PR agentury. V rámci webináře vystoupí také Magdalena Horánska, CEO Newton Media SEE, a Patrik Schober – předseda výkonné rady APRA.

Akce je na programu 28. ledna.