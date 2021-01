„Je čas rozloučit se s plýtváním a přistupovat k životu s mírou. Skromnost v nás zanechá nejen pocit vyrovnanosti a spokojenosti, ale také je přátelštější k planetě. To je důvod, proč se chceme stát do roku 2030 plně cirkulární a také chceme, aby se k nám všichni připojili. Nechme svět zbytečných věcí za námi a užívejme si života ‚v pomalém pruhu‘. Konec konců ‚Štěstí přeje skromným‘ (pozn. red.: Fortune Favours the Frugal, parafráze Fortune favours the bold),“ píše na svém Youtube kanálu Ikea UK u nového videa z dílny agentury Mother.

Šedesátisekundový příběh, který režíroval Tom Kuntz (např. Silenc the critics – Ikea, Appocalypse – Apple), začíná blížící se katastrofou v podobě obřího meteoritu odpadků, který symbolizuje neudržitelný životní styl a řítí se k zemi. Hmotu meteoritu tvoří sušičky na prádlo, plasty na jedno použití, žárovky a další nepotřebné spotřební zboží, které bez rozmyslu nakupujeme, aniž bychom přemýšleli o osudu Země.

Na rozdíl od drsné skutečnosti, která na nás možná čeká, končí spot šťastně. A napovídá tomu už od začátku ústřední píseň z roku 1971 „Makin’ It Better“ od The Barons. Štastný konec si planeta ve spotu může dovolit hlavně díky malým, ale četným změnám, které mohou učinit všichni spotřebitelé. „Nebezpečí pádu zničujícího meteoritu na Zemi je velice nepravděpodobné, ale překvapivě se v myslích mnoha lidí jeví jako reálné,“ říká kreativní ředitel londýnské Mother, Thom Whitaker, a pokračuje: „Ve skutečnosti mají na udržitelnost planety dopad naše činy a to čím dá víc. Existuje nebezpečí, že je už příliš pozdě na napravení škod, které jsme způsobili.“

Ikea téma udržitelnosti komunikuje dlouhodobě s hashtagem #WonderfulEveryday.